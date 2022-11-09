Yeni model rekabet! SUV pazar payı yüzde 34.9’dan 40.4’e çıktı

Toyota, yeni SUV modeli Corolla Cross Hybrid'i Türkiye'de satışa sundu. Lansman dönemine özel olarak 835 bin liradan başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini alan Corolla Cross Hybrid'in tanıtımında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, yeni modelin SUV segmentine büyük bir hareket getireceğine inandıklarını belirterek, "Yeni Corolla Cross Hybrid her geçen gün talebin arttığı SUV segmentinde kısa zamanda tüm dengeleri alt üst edecek" dedi. Müşteri tercihlerinin SUV modellere yönelmeye devam ettiğini vurgulayan Bozkurt, "2017'de 117 binli seviyelerde olan SUV segmentinin bu yıl 200 bin adet civarında gerçekleşmesini bekliyoruz ve sadece 5-6 yıl içerisinde hacmin neredeyse ikiye katlandığını söyleyebiliriz. İlk 9 ayda sedan pazarı yüzde 40.1'den 37.4'ye düşerken, SUV pazar payı yüzde 34.9 seviyesinden yüzde 40.4'e çıktı" diye konuştu.



12 BİN 700 ADETLİK SATIŞ

Bozkurt, şöyle devam etti: "Kasım ve Aralık'ta Corolla Cross Hybrid satış adedimiz 2 bin 700 olacak. Önümüzdeki yıl ise 10 bin Corolla Cross Hybrid satışı hedefliyoruz ve aslında bu rakam bizim talebimizin neredeyse yarısı. Gelecek yıl Corolla Cross Hybrid için bu adedin yetersiz kalacağını tahmin ediyoruz, çünkü müşterilerimiz araçları daha fiziksel olarak görmeden 10 binin üzerinde oldukça ciddi bir talep aldık. Corolla Cross önümüzdeki yıldan itibaren en çok satan ikinci model konumuna yükselecek. Hatta orta vadede en çok satan modelimiz haline gelmesi bizi şaşırtmayacaktır." 2023 hedeflerini de anlatan Bozkurt, "Planlanan adette ürün gelirse son iki ayda 14 bin civarında araç satışı gerçekleştirerek, yılı 49-50 bin adet civarında kapatabiliriz. Corolla Cross Hybrid'in de katkısıyla 2023'te şimdiye kadarki en yüksek satış adedimize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.



YÜZDE 20'Sİ TÜRKİYE'YE

Bozkurt, "Türkiye pazarı, Corolla Cross modelinin Avrupa'daki en çok satan pazarlarından biri olacak. Önümüzdeki yıl Avrupa için üretim yıllık 50 bin civarındayken, bunun yaklaşık yüzde 20'sini Türkiye pazarı olarak biz satacağız ve böylece Corolla Cross'un en büyük pazarlarından biri haline geleceğiz. Bununla birlikte 1.8 litre hibrit araçların yüzde 75'inin satışı da Türkiye pazarında gerçekleşecek" diye konuştu.

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