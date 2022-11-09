Maaşlara refah payı! Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü Ocak zammında | Ekonomi haberleri





TİCARİ KREDİDE FAİZ % 30'DAN 18'E GERİLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışını desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, antienflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda, işletmelerin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağladıklarını vurguladı. Nebati, Temmuz sonunda yüzde 30 civarında olan ticari kredi faizlerinin gelinen noktada yüzde 18'lere gerilediğine dikkati çekti. Uyguladıkları politikalar sonucu sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığının yüksek olduğuna işaret eden Nebati, "Kredi hacmi Ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68.2 artarken, ticari kredi büyümesiyse yüzde 74.9 seviyesinde gerçekleşti" dedi.



TAHVİLE 3 KATTAN FAZLA TALEP GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2028 vadeli tahvilinde ihraç miktarı 1.5 milyar dolar oldu. Tahvile 150'nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. 15 Ocak 2028 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti. Tahvilin yüzde 33'ü ABD, yüzde 27'si Türkiye, yüzde 22'si Birleşik Krallık, yüzde 10'u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 7'si Ortadoğu ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.



YAŞLI VE ENGELLIİ AYLIKLARI YATIRILDI

Aile Bakanı Derya Yanık, bu ay yaklaşık 1.2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 940 milyon liralık engelli aylığını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını aktardı. Bakan Derya Yanık, böylece Kasım ayında toplam 2.1 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını kaydetti.



605 MİLYON DOLARLIK İMZA

Denizbank sürdürülebilirlik ilintili 605 milyon dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisi ile yılın ikinci yarısında gerçekleşen en yüksek tutarlı işleme imza attı. 17 ülkeden 36 bankanın katıldığı 367 gün vadeli sendikasyon, yılın ikinci yarısının en geniş katılımlı işlemi oldu.



TURİZME ARA TATİL DOPİNGİ

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2022-2023 eğitimöğretim yılının ilk ara tatilini önümüzdeki hafta yapacak. Ara tatil dolayısıyla turizm hareketlendi. Kültür turları ilgi görürken, sahil bölgelerindeki tesisler de hareketlilikten nasibini aldı. Memleket ziyaretlerinin de artacağı görüldü. Antalya'da her şey dahil otellerde 5 gün 2 kişi tatilin faturası 3 bin 750 liradan başlarken, 150 bin liraya kadar çıkıyor. Kapadokya'da ise 2 kişi 5 gün tatil yapmak isteyen oda+kahvaltı için en az 2 bin 107 lira ödüyor. Aynı sürede tatil için 83 bin lira isteyen oteller de bulunuyor. Sapanca'da da 5 gün konaklamak için oda fiyatları 2 bin 500 liradan başlıyor, 30 bin liraya kadar çıkıyor. Bazı otellerde 6 yaş altı bazılarında da 1 yaş altı tek çocuk ücretsiz konaklama yapabiliyor. Artan turizm hareketliliği, ulaşımda da etkisini gösterdi. Ara tatil öncesinde otobüs biletleri satış ve aramaları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 115 arttı. Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, ara tatil öncesinde otobüs bileti alınan en popüler rota İzmir-Ankara oldu. Bu rotayı Ankara-Mersin, Ankaraİzmir ve İstanbul-İzmir rotaları takip etti. Biletlerin büyük çoğunluğu İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından alınırken, en çok ziyaret edilecek şehir Ankara oldu. Seyahat edenlerin yüzde 58'ini kadınlar oluşturdu.



DEVLERİN YERLİ BİLİŞİM ALTYAPISI İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Türk Telekom, Netaş ve TÜBİTAK ULAKBİM, yerli ve milli çözümlerin yaygınlaştırılması için güçlerini birleştirdi. Türk Telekom'un öncülüğünde, yerli Netaş Bulut Sunucu ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen millî işletim sistemi Pardus, Türk Telekom'un altyapısında tüm paydaşlarla birlikte test edildi. Operasyonel ve performans testleri ile sertifikasyon süreçleri başarı ile tamamlanan iş birliği sonucunda, Türkiye'nin ilk ve tek yerli bütünleşik donanım ve işletim sistemi çözümü hayata geçirildi. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Yüksek teknoloji ürünlerinde dışa bağımlılığın azalması ve bu ürünlerin temini için kullanılan sermayenin yurt içinde kalması açısından bu çalışmayı önemli buluyoruz" diye konuştu. TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü Mirat Satoğlu, "Pardus ekibi, Türk Telekom himayesinde gerçekleşen bu önemli iş birliği sayesinde hem Netaş firmasının geliştirdiği yerli sunucumuzun en randımanlı şekilde çalıştırılması hem de sahadaki kurumsal ihtiyaçlarla ilgili tecrübe birikiminin artması ile önemli kazanımlar sağladı" derken, Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü ise bu projenin referans olacağını, diğer sektörlere ilham vereceğini söyledi.

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