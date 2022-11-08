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    • Ekonomi
    • 08.11.2022 10:40
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    • 08.11.2022 10:57
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    TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kurası ne zaman, saat kaçta? TOKİ 2022-2023 KURA TAKVİMİ!

    TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. 7 Kasım'da sosyal konut kura çekiminin ilki gerçekleştirildi. Başvuru yapan adaylar İstanbul, Ankara, İzmir kurası tarihlerini merak edip araştırıyor. Peki, TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kurası ne zaman, saat kaçta?

    takvim.com.tr
    TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kurası ne zaman, saat kaçta?

    TOKİ Sosyal Konut kuraları hakkında aramalar hız kazandı. 7 Kasım'da başlayan kuralar sonrası büyük iller merak edildi. Peki, TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kurası ne zaman, saat kaçta? TOKİ 2022-2023 KURA TAKVİMİ!

    TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

    31 Ekim'de sona eren başvuruların ardından TOKİ kura çekimleri başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum milyonların beklediği kura tarihlerinin ilkini açıkladı. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 TOKİ kura çekilişinin ilki 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirilecek.

    İSTANBUL, ANKARA, KONYA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    İstanbul, Ankara, Konya, TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Bakan Kurum'un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan'daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.

    TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLENECEK Mİ?

    Kura çekimi hakkında konuşan Bakan Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi.

        KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

        TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        TOKİ kura çekilişlerinin yanı sıra evlerin teslim tarihi konusuna da değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kulandı.
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        Haberler Ekonomi TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kurası ne zaman, saat kaçta? TOKİ 2022-2023 KURA TAKVİMİ!
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