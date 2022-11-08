TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kurası ne zaman, saat kaçta? TOKİ 2022-2023 KURA TAKVİMİ!

İSTANBUL, ANKARA, KONYA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul, Ankara, Konya, TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Bakan Kurum'un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan'daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.