2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Kars TOKİ kura çekimi canlı yayın için:

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TOKİ KARS'TA NEREDE HANGİ İLÇEDE NE KADAR KONUT YAPILACAK?



TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Kars merkezde 600, Kağızman'da 200, Sarıkamış'ta 200 ve Selim'de 70 konut yapılacak.

TOKİ KURA TARİHLERİ 2022

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.