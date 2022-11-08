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    • Ekonomi
    • 08.11.2022 08:50
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    • 08.11.2022 08:59
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    TOKİ KARS KURA ÇEKİLİŞ CANLI SONUÇLAR! Kars 2+1 3+1 TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube Twitter! Kağızman, Merkez, Sarıkamış, Selim...

    TOKİ sosyal konut kura çekiminde 2. kuralar bugün başladı. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Dün Şırnak ve Ardahan kura sonuçları açıklandı. Bugün Siirt ve Kars kuraları çekilecek. Peki, TOKİ Kars kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Kars kura sonuçları isim isim sıralı ASİL YEDEK listesi!

    takvim.com.tr
    TOKİ KARS KURA ÇEKİLİŞ CANLI SONUÇLAR!

    Sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Kura takvimine göre bugün Kars ve Siirt sonuçları belli olacak. Haberimizden canlı yayın ekranına ulaşabilir, TOKİ kura sonuçlarına erişebilirsiniz. İşte tüm detaylar!

    2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

    Kars TOKİ kura çekimi canlı yayın için:

    TOKİ KARS KURA CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ KARS'TA NEREDE HANGİ İLÇEDE NE KADAR KONUT YAPILACAK?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Kars merkezde 600, Kağızman'da 200, Sarıkamış'ta 200 ve Selim'de 70 konut yapılacak.

    TOKİ KURA TARİHLERİ 2022

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

    7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

    8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

    9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

    10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

    11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

    15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

    16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

        7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut

        8 Kasım Salı: Siirt 903 konut

        9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut

        10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

        13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Bu zamana kadar Şırnak ve Ardahan sonuçları belli oldu.

        Şimdi, TOKİ Kars ve Siirt kura sonuçları açıklanacak.

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        Haberler Ekonomi TOKİ KARS KURA ÇEKİLİŞ CANLI SONUÇLAR! Kars 2+1 3+1 TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube Twitter! Kağızman, Merkez, Sarıkamış, Selim...
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