1 hafta içinde ATM'den çekin! Devlet tarafından başvurular alınmaya başladı... PTT'den 1.500 TL anında hesaba yatıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi ailelere 1250 lira kira yardımı gerçekleştiriliyor. Karşılıksız olan bu yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı doğrultusunda kira yardımı hizmeti adına altında müracaat eden kişilerin sağladıkları şartlar doğrultusunda kendilerine veriliyor. Peki, kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı ne kadar? İşte merak edilenler...