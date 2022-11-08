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    • Ekonomi
    • 08.11.2022 09:27
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    • 08.11.2022 09:27
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    1 hafta içinde ATM'den çekin! Devlet tarafından başvurular alınmaya başladı... PTT'den 1.500 TL anında hesaba yatıyor!

    Ödemeler kesinleşti. Evi olmayan kirada oturan vatandaşlar Aile Bakanlığı kira yardımı ödemesi yapıyor. Peki, kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    PTT’den 1.500 TL anında hesaba yatıyor! 1 hafta içinde ATM’den çekin! Devlet tarafından başvurular alınmaya başladı...

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi ailelere 1250 lira kira yardımı gerçekleştiriliyor. Karşılıksız olan bu yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı doğrultusunda kira yardımı hizmeti adına altında müracaat eden kişilerin sağladıkları şartlar doğrultusunda kendilerine veriliyor. Peki, kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı ne kadar? İşte merak edilenler...

    KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    -Sigortalı olmamak

    -Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

    -Mal varlığına sahip olmamak

    -Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak

    -Düzenli bir gelire sahip olmamak

    KİRA YARDIMI ÖDEMESİ NASIL ALINIYOR?

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları'na yapılan başvuru işlemlerinde ilk olarak başvuru yapan kişinin dar gelirli olup olmadığına bakılıyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı hane başına olacak şekilde ayarlanıyor.

        KİRA YARDIMI NE KADAR?

        İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL
        Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL
        Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL
        Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL
        Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL
        Bolu, Bingöl: 715 TL

        e-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA YARDIMI BAŞVURU YAPILIR MI?

        Kira yardımı başvuru formuna ulaşmak isteyen ve başvurularının alınmasını isteyen vatandaşlara başvurularını e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor. Eğer bir e-Devlet şifresi yoksa, PTT'lerden şifre alınarak giriş yapılabilir.

        KİRA YARDIMI BAŞVURU FORMUNA NASIL ULAŞILIR?

        T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapın,

        Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,

        "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

        "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir

        Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.

        İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.
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        Haberler Ekonomi 1 hafta içinde ATM'den çekin! Devlet tarafından başvurular alınmaya başladı... PTT'den 1.500 TL anında hesaba yatıyor!
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