CHP'nin başını çektiği muhalefetin "Türkiye'de fabrika kurulmuyor" yalanını çökerten veriler! 12 bin 800 olan fabrika sayısı 74 bin 200 oldu

Türkiye'nin üretim hamlesi son 20 yılda ciddi bir ivme kazandı. Muhalefetin "Türkiye'de fabrika kurmadılar" iftiralarını rakamlar boşa çıkardı. 2002 yılında 138 olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2022'de 378'e yükselirken o dönemde 12 bin 800 olan fabrika sayısı bugün 74 bin 200 oldu. Yeni parsel alanları ve sanayi bölgeleri yatırımları da devam ediyor. OSBÜK verilerine göre inşası devam eden fabrika sayısı 5 binin üzerine çıktı.
2.7 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM
Rakamlar istihdama da yansıdı. 2002'de 384 bin kişinin çalıştığı OSB'lerde, bugün 2 milyon 770 bin kişi istihdam ediliyor. OSB'lerin toplam alan büyüklüğü 100 bin hektara ulaşırken, sanayi parsel sayısı ise 54 bin 528'e ulaştı. Bu rakamın 42 bin adedinin tahsisi gerçekleştirilirken 3 bin 500 adedinin de inşaat çalışması devam ediyor.
Üretimde Batı'nın tekeli de kırıldı. Gaziantep OSB, 5 bölgesi ve 43 milyon 200 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük OSB'si oldu. Gaziantep OSB'de üretilen ürünler 174 ülkeye ihracat ediliyor.
STRATEJİK YATIRIMLAR
Yeni yatırımlarla Türkiye kendi metro, otobüs, tramvay, yerli otomobil, gemi hatta insansız hava araçlarına kadar birçok stratejik değeri imal eder hale geldi. Konya'da Avrupa'nın en büyük güneş santrali, Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi, Samsun'da Türkiye'nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikası hayata geçti. Konya'da insansı robot fabrikası açılarak üretime başladı. Aydın'da Türkiye'nin en büyük süt entegre tesisi ve İzmir'de Balkanlar'ın en büyük et entegre tesisi yakın zaman önce devreye alındı.
DÜNYADAN TALEP VAR AMA YER YOK
Türkiye'nin ilk Yüksek Teknoloji Merkezi olan, Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB'nin Müteşebbis Heyet Üyesi olan Rüstem Çetinkaya, Türkiye'nin son dönemde batı ile doğu arasında sadece bir kültür köprüsü değil, ekonomik ve sınai olarak da vazgeçilmez bir aktör olduğunu belirtti. Çetinkaya, "Son dönemde hızla ivmelenen ihracat, yeni OSB'ler ve fabrikaların kurulması, Türk mallarının dünya pazarlarına sunulması için bugüne kadarki en avantajlı dönemi bize sunmaktadır. Marmara OSB olarak bize dünyanın dört bir yanından teknoloji odaklı üretim ve sanayi parseli talepleri geliyor. Ancak bunlara cevap veremiyoruz çünkü yeni yer bulunamıyor" ifadelerini kullandı.