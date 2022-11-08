Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak 2022? Sağlık Bakanlığı teşvik ödemesi KAÇ TL, ne kadar?

Sağlık Bakanlığı teşvik ödemelerine ilişkin son dakika açıklama Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı teşvik ödemesi KAÇ TL, ne kadar? İşte merak edilenler!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.
Hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Bakan Koca şunları söyledi, "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz."
KAMUDA TÜM SÖZLEŞMELER YENİLENİYOR
Bugüne kadar birçok kurum yeni sözleşmeler imzaladı. İşte onlardan bazıları şöyle:
- Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 lira
- Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 lira
- Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 lira
- Bingöl İl Özel İdaresi: 23 bin 805 lira
- Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25 bin 250 lira
- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950
- Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19 bin 50
- Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin lira