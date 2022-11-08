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    • Ekonomi
    • 08.11.2022 09:18
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    • 08.11.2022 09:18
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    Son dakika: THY'den ucuz bilet kampanyası!

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlarda geçerli olacak ucuz Bilet kampanyasını açıkladı. Yurt içi uçuşlarda 1 Mart 2023 ve 14 Nisan 2023 tarihleri arasında tek yön direkt uçak biletini 399 liradan satışa koydu.

    THY’den ucuz bilet kampanyası!

    THY, erken rezervasyon fırsatı sundu ve biletini 8-9 Kasım 2022 tarihinde alanların yurt içi uçuşlarda 1 Mart 2023 ve 14 Nisan 2023 tarihleri arasında tek yön direkt uçak biletini 399 liradan satışa koydu.

    Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak.

    Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak kampanya; Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: THY'den ucuz bilet kampanyası!
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