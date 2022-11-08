EYT’liye prim kazandıran 15 yol! Günleri artırma formülleri

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için geri sayım başlarken, eksik primi olanlar bunları tamamlama telaşına düştü. Primleri artırmanın en kolay yolu da borçlanma. Üstelik borçlanma imkanları sadece doğum ve askerlik borçlanmasıyla sınırlı değil. 15 ayrı borçlanma imkanı bulunuyor. İşte primi artırmak isteyenlerin borçlanma yapabileceği süreler ve borçlanmaya yönelik merak edilen soruların yanıtları…
HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİYOR?
Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde çalışan kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler. En çok 3 çocuk için, her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir.
Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.