Bakan Karaismailoğlu ‘21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’nde konuştu: 28 milyon kişi işe ulaşacak | Ekonomi haberleri

Türkiye'nin yerli ve milli haber kanalı A Haber tarafından dün düzenlenen '21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün 183 milyar dolar olan ulaşım altyapı yatırımlarının, 2053'e gelindiğinde 198 milyar dolara yükseleceğini açıklayarak, "Bu yatırımla üretime 2 trilyon dolar, milli gelire 1 trilyon dolar, istihdama da 28 milyon kişi katkıda bulunacağız" dedi. Karaismailoğlu, İstanbul Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro etabının yıl bitmeden açılmasının planlandığını duyurdu. İstanbul Havalimanı- Zincirlikuyu metro hattına yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Sinyalizasyon sertifikası almak için çalışıyoruz. Tamamlanınca İstanbul Havalimanı- Zincirlikuyu metro hattının İstanbul Havalimanı- Kağıthane etabını bu ay sonunda devreye alacağız" diye konuştu.
ERDOĞAN'IN 4 TAVSİYESİ
Zirvenin ilk oturumunda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve giderken kendisine söylediği 4 ana unsuru anlattı: "Birincisi insandı. İkincisi bilgi oldu. Şimdi bütün dünya bilgi ekonomisi diyor. Bunu bana sayın Cumhurbaşkanım 2014 yılında söyledi. Bilgiyi yöneteceksin. Zaman ve finans ise diğer unsurlardı. İşte bu 4 unsuru yönetebildiğiniz zaman her şey oluyor."
ÇÖPTEN 50 BİN HANEYE ELEKTRİK ENERJİSİ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ekonomik olmayan hiçbir işin sürdürülebilir olmasının mümkün olmadığını, belediyelerin sürdürülebilirliği öncelemesi gerektiğini vurguladı. Şehirlerin eşit yaşam koşullarına sahip olması gerektiğini belirten Yılmaz, bölgenin turizm hareketliliği ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ayvalık nüfusunun 70 bin, Edremit'in 180 bin olduğuna işaret eden Yılmaz, "Ayvalık bölgesine günübirlik gelen ziyaretçi sayısı 4 milyon. 1 Haziran-1 Eylül arası en yoğun dönem" dedi. Tatilcilerin çöp atıklarını enerjiye dönüştürdüklerini açıklayan Yılmaz, "50 bin hanenin elektriğini sağlayacak enerjiyi o çöplerden üretiyoruz. Metan gazını enerjiye dönüştürerek elektrik enerjisi sağlıyoruz" diye konuştu.
BİLGİ ÇOK ÖNEMLİ
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da son 50 yılda hızlanan dijitalleşmenin pandemi ile pik yaptığını söyledi. Bilgiye dayalı belediyeciliğin artık çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Yazıcı, "Kent otomasyon işlemleri, bilgi-işleme dayalı altyapıyla toplumsal hizmetlerimizi artırıyoruz. Mobil uygulamalarla belediyecilik hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına götürdük. Okullarla işbirliği yaptık. Akademik işbirliklerimiz oldu. Şehircilikte gençlere yatırım önemli" dedi.
ZİRVEYE GENİŞ KATILIM
Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan zirveye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse katıldı.