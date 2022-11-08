Bakan Karaismailoğlu ‘21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’nde konuştu: 28 milyon kişi işe ulaşacak | Ekonomi haberleri





ÇÖPTEN 50 BİN HANEYE ELEKTRİK ENERJİSİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ekonomik olmayan hiçbir işin sürdürülebilir olmasının mümkün olmadığını, belediyelerin sürdürülebilirliği öncelemesi gerektiğini vurguladı. Şehirlerin eşit yaşam koşullarına sahip olması gerektiğini belirten Yılmaz, bölgenin turizm hareketliliği ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ayvalık nüfusunun 70 bin, Edremit'in 180 bin olduğuna işaret eden Yılmaz, "Ayvalık bölgesine günübirlik gelen ziyaretçi sayısı 4 milyon. 1 Haziran-1 Eylül arası en yoğun dönem" dedi. Tatilcilerin çöp atıklarını enerjiye dönüştürdüklerini açıklayan Yılmaz, "50 bin hanenin elektriğini sağlayacak enerjiyi o çöplerden üretiyoruz. Metan gazını enerjiye dönüştürerek elektrik enerjisi sağlıyoruz" diye konuştu.



BİLGİ ÇOK ÖNEMLİ

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da son 50 yılda hızlanan dijitalleşmenin pandemi ile pik yaptığını söyledi. Bilgiye dayalı belediyeciliğin artık çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Yazıcı, "Kent otomasyon işlemleri, bilgi-işleme dayalı altyapıyla toplumsal hizmetlerimizi artırıyoruz. Mobil uygulamalarla belediyecilik hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına götürdük. Okullarla işbirliği yaptık. Akademik işbirliklerimiz oldu. Şehircilikte gençlere yatırım önemli" dedi.



ZİRVEYE GENİŞ KATILIM

Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan zirveye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse katıldı.