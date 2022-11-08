🏡 Kars, Siirt 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube! TOKİ KARS,SİİRT KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başlatılan ilkevim konut başvurularının sona ermesinin akabinde kura çekimleri başladı. 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan için kura çekimi yapıldı. Sırada ise 8 Kasım'da Kars ve Siirt var. Peki 🏠Kars, Siirt kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ 2+1, 3+1 Kars, Siirt KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişi hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Kars, Siirt 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube!
🏠KARS, SİİRT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Kars'ta (Kars: Selim, Sarıkamış, Merkez, Kağızman ilçeleri) 1070 konut ve Siirt'te (Eruh, Merkez, Tillo ilçeleri) 903 konut için 8 Kasım 2022 tarihinde saat 09:00'da kura çekimi yapacak.
2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin ilk etabında yer alan 250 bin konutun başvuruları 31 Ekim'de tamamlanırken, kura çekim süreci de 7 Kasım'da başladı.
HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLECEK?
Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:
7 Kasım Pazartesi: Şırnak'ta 1450 ve Ardahan'da 250 konutun kuraları çekildi.
8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut