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    • Ekonomi
    • 08.11.2022 09:26
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    • 08.11.2022 09:27
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    TC sonu 0,2,4,6,8 olanlar 1.250 TL alabilirsiniz! 12 ay boyunca düzenli... Aileler e-Devlet'ten başvuruyor paralar PTT'den yatıyor!

    Aile destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Aile Destek Programı hakkında bilgi edinmek için harekete geçti. e-Devlet'ten başvuru yapanlara 12 ay düzenli ve süreli olarak 850 ile 1250 TL aralığında ödeme yapılacak. İhtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında Bakan Yanık, ''450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. '' dedi. İşte detaylar!

    Aileler e-Devlet’ten başvuruyor paralar PTT’den yatıyor!

    Kasım ayında devletin ödeme destekleri devam ediyor. Kimlik numaranız üzerinden e-Devlet'e giriş yaparak Aile Destek Programı için başvuru yapabilir ve onaylandığında 850 ile 1250 TL arasında para alabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan konuya ilişkin flaş açıklama geldi. "Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz.'' diyen Yanık, ''Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte 12 ay boyunca düzenli ödemeden faydalanma yolları...

    AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

    Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    Başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,
    Mavi Kart sahibi olması,
    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
    18 yaşından küçük olması,
    Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
    durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

        Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

        Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)

        450 TL ve altı 1.250

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950

        1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az 850

        850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

        Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

        Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)

        1-2 çocuklu hanelere 350

        3 çocuklu hanelere 450

        4 çocuklu hanelere 550

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650

        350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

        Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacaktır.

        Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.
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        Haberler Ekonomi TC sonu 0,2,4,6,8 olanlar 1.250 TL alabilirsiniz! 12 ay boyunca düzenli... Aileler e-Devlet'ten başvuruyor paralar PTT'den yatıyor!
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