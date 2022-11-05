Bingöl'de 20 milyar dolarlık yeni rezerv bulundu! Düğmeye basıldı: Dev tesis kuruluyor

İSTİHDAMA ÖNEMLİ KATKI

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, "Pelet üretiminde kendine yetebilir rezerv yapısına sahip olmak hayati önem taşıyor. Aynı zamanda yıllık üretilecek 3 milyon ton peletin bugünkü fiyatlar ile yıllık 600 milyon dolarlık ithalatı azaltıcı etkisi yanında, Erdemir'e de yıllık 200-250 milyon dolarlık ilave brüt kârlılık kazandıracağını öngörüyoruz. Hedeflenen 100 milyon tonluk pelet üretim tonajı ile Erdemir'e sağlayacağı katkının yanında ithalatı azaltıcı etkisiyle ülke ekonomisine vereceği fayda, çok önemli değer yaratacak. Kurulacak tesis tüm bölgede önemli ölçüde istihdam yaratıp, tesisin inşaat süreçlerinde 2.000'i aşkın, faaliyete geçtiğinde de yaklaşık 1.000 kişilik istihdam sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.