Bingöl'de 20 milyar dolarlık yeni rezerv bulundu! Düğmeye basıldı: Dev tesis kuruluyor

Türkiye'nin entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, stratejik öneme sahip, demir çelik sektöründe kritik bir ham maddede dışa bağımlılığı ciddi ölçüde azaltacak büyük bir yatırıma imza atıyor. Erdemir, grup şirketi Ermaden'in Bingöl-Avnik mevkiinde bulunan demir madeni sahasında yaklaşık 550 milyon dolar (10.2 milyar lira) yatırımla peletleme tesisi kuracak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında temeli atılacak tesisin 36 ila 42 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.
300 MİLYON TON REZERV
Ermaden, bölgede son iki yıldır gerçekleştirdiği yoğun rezerv arama ve geliştirme çalışmaları neticesinde 250-300 milyon ton civarında manyetit demir cevheri kaynağı tespit etti. Bu kaynağın işlenerek Türkiye ekonomisine kazandırılması için Erdemir, yılda 3 milyon ton zenginleştirme ve pelet üretim kapasiteli peletleme tesisi kurma kararı aldı.
Kurulacak tesiste söz konusu demir cevheri rezervi kapsamında 100 milyon tonu aşkın pelet üretimi hedefleniyor. Bu yatırım, rezerv ömrü hesabıyla bakıldığında üretilecek pelet ile 20 milyar dolara yakın ithalatı azaltıcı etki yapacak. Ayrıca kuruma da 7-9 milyar dolar kar etkisi olacağı da hesaplanıyor.