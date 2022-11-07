Sosyal konutta kura çekimi başlıyor | Ekonomi haberleri

FATURA BARIŞINA ÇİFTÇİ AKINI

Başkan Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerin biriken elektrik borçlarını ödeyebilmeleri için müjdelediği faizsiz kredi kampanyasına çiftçilerden yoğun talep geldi. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, "Yaklaşık 1 ayda 2 bini aşkın çiftçi yapılandırma için başvuruda bulundu. 7 milyar lirası bu yıl sonuna kadar olmak üzere 2023'te toplam 10 milyar liralık borcun yapılandırmasını öngörüyoruz" dedi. Geçmiş dönem borç faizleri silinen çiftçiler, anaparanın yüzde 25'ini ödemiyor, faizsiz kredi çekebiliyor. (Barış ŞİMŞEK)



TÖSSED'IN 40. YILI KUTLANDI

Sakıp Sabancı ve Prof. Hıfzı Özcan önderliğinde kurulan TÖSSED Özel Olimpiyatlar Türkiye 40'ıncı yılını Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapılan törenle kutladı. TÖSSED Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı'nın ev sahipliğinde yapılan galaya, Özel Olimpiyatlar Avrupa ve Asya Bölge Başkanı David Evangelista ve özel sporculardan bazıları da katıldı. Dilek Sabancı, "Birçok sporcuya dokunduk, birçok sporcu ödül aldı. Yurt içi faaliyetlerle, bölgesel, yerel faaliyetlerle ödül aldılar. Bu onları hayata bağladı" dedi.







1.8 MİLYON İŞLETMEYE PRİM DESTEĞİ

Hükümet; istihdamı artırmak, uzun süreli işsizliğe son vermek için işletmelere dört koldan destek sağlıyor. Bugün itibariyle 1 milyon 830 bin işletme prim teşviki, destek ve indirim uygulamasından yararlanıyor. SGK'ya yıl sonuna kadar prim teşvikleri kapsamında yapılan transfer tutarı 46.6 milyar, istihdam teşvikleri de 29.2 milyar liraya ulaşacak. SGK'ya 2023 yılında faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. Prim teşviki ve bazı indirimler gelecek yıl da devam edecek.



20 AYRI TEŞVİK

SGK'nın, primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunan ve halihazırda uygulaması devam eden 20 ayrı prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor. (Hazal ATEŞ)

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