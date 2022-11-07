Sosyal konutta kura çekimi başlıyor | Ekonomi haberleri

Cumhurıiet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde merakla beklenen kura süreci başlıyor. İlk kuralar bugün çekiliyor. 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' Projesi'nin 13 Eylül'de açıklandığını, 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temelini attıklarını belirtti. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekeceklerini aktaran Kurum, "Bugün başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek" ifadesini kullandı. Bakanlık, ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini, kuraların, noter huzurunda gerçekleştirileceğini ve canlı yayımlanacağını duyurdu.
2.280 TL TAKSİTLE EV
Projelerde brüt 75 ve 85 metrekarelik 2+1'lerin fiyatı illere göre değişmekle birlikte 608 bin ile 770 bin lira arasında bulunuyor. Brüt 105 metrelik 3+1'lerin fiyatı ise 850 bin ile 950 bin lira arasında olacak. 20 yıl vadenin sunulduğu projede, 2+1'lerin taksitleri 2 bin 280, 3+1'lerin taksitleri 3 bin 187 liradan başlıyor. Kura sonucu hak sahibi olanlar, evin bedelinin yüzde 10'u kadar peşinat ödeyecek. Ödemeler, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren başlayacak.
BU TAKVİME DIKKAT EDIN
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
10-11 Kasım: Mardin 2.550 konut
11-12 Kasım: Van 2.800 konut
13-14-15-16 Kasım: Şanlıurfa 7.100 konut
15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut
GELECEĞİN BELEDİYECİLİĞİ MASAYA YATIRILACAK
Türkiye'nin yerli ve milli haber kanalı A Haber tarafından düzenlenen '21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi', bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı Zirve'de '21.Yüzyıl Belediyeciliği ve Yerel Yönetimler', 'Geleceğin Belediyeciliğinde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri', 'Yerel Yönetimlerde Spor', 'Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve Inovatif Uygulamalar', 'Sosyal Belediyecilikte Turizm ve Gastronomi', 'Yenilenen ve Büyüyen Şehirler' panellerinde Türkiye'nin dört bir yanından katılacak belediye başkanları ve akademisyenler ile derinlemesine konuşulacak. Moderatörlüğünü A Haber Spikeri Erkan Tan'ın yapacağı '21. Yüzyıl Belediyeciliği ve Yerel Yönetimler' konulu panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Mamak Belediye Başkanı-ABB AK Parti Grup Başkanı Vekili Murat Köse, Esenler Belediye Başkanı-İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu katılacak. 'Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve Inovatif Uygulamalar' panelinin moderatörleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner olacak. Bu panel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı ağırlayacak.
FATURA BARIŞINA ÇİFTÇİ AKINI
Başkan Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerin biriken elektrik borçlarını ödeyebilmeleri için müjdelediği faizsiz kredi kampanyasına çiftçilerden yoğun talep geldi. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, "Yaklaşık 1 ayda 2 bini aşkın çiftçi yapılandırma için başvuruda bulundu. 7 milyar lirası bu yıl sonuna kadar olmak üzere 2023'te toplam 10 milyar liralık borcun yapılandırmasını öngörüyoruz" dedi. Geçmiş dönem borç faizleri silinen çiftçiler, anaparanın yüzde 25'ini ödemiyor, faizsiz kredi çekebiliyor. (Barış ŞİMŞEK)
TÖSSED'IN 40. YILI KUTLANDI
Sakıp Sabancı ve Prof. Hıfzı Özcan önderliğinde kurulan TÖSSED Özel Olimpiyatlar Türkiye 40'ıncı yılını Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapılan törenle kutladı. TÖSSED Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı'nın ev sahipliğinde yapılan galaya, Özel Olimpiyatlar Avrupa ve Asya Bölge Başkanı David Evangelista ve özel sporculardan bazıları da katıldı. Dilek Sabancı, "Birçok sporcuya dokunduk, birçok sporcu ödül aldı. Yurt içi faaliyetlerle, bölgesel, yerel faaliyetlerle ödül aldılar. Bu onları hayata bağladı" dedi.
1.8 MİLYON İŞLETMEYE PRİM DESTEĞİ
Hükümet; istihdamı artırmak, uzun süreli işsizliğe son vermek için işletmelere dört koldan destek sağlıyor. Bugün itibariyle 1 milyon 830 bin işletme prim teşviki, destek ve indirim uygulamasından yararlanıyor. SGK'ya yıl sonuna kadar prim teşvikleri kapsamında yapılan transfer tutarı 46.6 milyar, istihdam teşvikleri de 29.2 milyar liraya ulaşacak. SGK'ya 2023 yılında faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. Prim teşviki ve bazı indirimler gelecek yıl da devam edecek.
20 AYRI TEŞVİK
SGK'nın, primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunan ve halihazırda uygulaması devam eden 20 ayrı prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor. (Hazal ATEŞ)