Milyonlara 6 müjde! Kadro, zam ve emeklilik...





SÖZLEŞMELİLER:

Kamuda görev yapan sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindi. İlk yapılacak yasal düzenlemenin bu olması bekleniyor. 550 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle kadroya geçen sözleşmeli personel görevde yükselme, tayin, kademe ve derece ilerlemesi gibi haklar elde edecek. Taslak metne göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.