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    Milyonlara 6 müjde! Kadro, zam ve emeklilik...

    Önümüzdeki aylarda yaklaşık 30 milyon kişiyi ilgilendiren önemli adımlar atılacak. Kadro ve EYT düzenlemelerini zam kararları izleyecek. İşte detaylar...

    Çığıl Ön Yener
    Milyonlara 6 müjde

    Yaklaşık 18 milyon memur ve emekli, 7 milyon asgari ücretli, 4 milyon EYT'li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşeron işçi ve 50 bin geçici işçinin beklediği adımlar önümüzdeki günlerde atılacak. Kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla başlayacak süreç, asgari ücret artışı, EYT düzenlemesi, memurlara ve emeklilere ek iyileştirme ile devam edecek. Asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirlerken, diğer müjdeler için yasal düzenleme yapılacak. İşte 6 önemli müjde:



    SÖZLEŞMELİLER:
    Kamuda görev yapan sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindi. İlk yapılacak yasal düzenlemenin bu olması bekleniyor. 550 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle kadroya geçen sözleşmeli personel görevde yükselme, tayin, kademe ve derece ilerlemesi gibi haklar elde edecek. Taslak metne göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.



    GEÇİCİ İŞÇİLER:
    Taşeron ve geçici işçiler kamuda kadro bekleyen diğer kesim olarak öne çıkıyor. 50 bine yakın geçici işçinin kamuda kadroya alınması için de çalışmalar sürüyor.



        TAŞERON İŞÇİLER:
        24 Aralık 2017'deki 696 sayılı KHK'nın kadro kapsamının dışında kalan taşeron işçiler için de sürecin hızlanması bekliyor. 120 bin civarındaki taşeron işçi düzenlemeyle kadrolu olacak.



        ASGARİ ÜCRET:
        Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları ise Aralık başında başlayacak. Ay içerisinde yeni asgari ücret belli olacak. Yapılan açıklamalar enflasyonun dikkate alınıp, buna bir refah payı eklenerek asgari ücretin belirleneceğini ortaya koyuyor.



        EYT:
        Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin Aralık ayı içerisinde Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor. Kimlerin, nasıl emekli olabileceği düzenlemenin detaylarının paylaşılmasıyla ortaya çıkacak. İlk etapta 1.5 milyon, toplamda da 4 milyon kişinin EYT düzenlemesi kapsamında emekli olması bekleniyor.



            EMEKLİLER-MEMURLAR:
            Ocak ayı memurlar ve emekliler için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8 zam + enflasyon payı yansıtılacak. Bunun yanı sıra ek iyileştirme de bekleniyor. Bu kapsamda halen 3 bin 500 lira olan taban emekli aylığı artırılırken, memurlara ve emeklilere yüzde 5 ile 10 arasında refah payı verilmesi de gündemde. Bu iyileştirmelere ilişkin yasal düzenlemelerin en geç Ocak ayında Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.

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