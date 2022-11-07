EYT’liye zamlı kıdem tazminatı! Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak?





KIDEM TAZMİNATI YENİ YILDA NE KADAR ARTACAK, EK ÖDEMELER DâHİL EDİLECEK Mİ?

Tazminat son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Son brüt maaş hesabındaki kazancın yanı sıra yıl içinde yapılan tüm ödemelere de bakılıyor. Ocak, çok sayıda çalışan için zam ayı olacak. Maaşlarda yapılacak artışlar tazminata da yansıyacak. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı asgari ücretteki artışla yükselecek. Örneğin; asgari ücrete yüzde 40-50 zam gelirse, her yıl için yapılacak ödeme de bu tutarda artacak. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısında yaşanacak artışla yükselecek.