EYT’liye zamlı kıdem tazminatı! Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak?

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yasal çalışmada sona yaklaşılırken, 'tarih, prim, yıl, başvuru, tazminat, aylık' konusunda ayrıntılar Aralık'ta netleşecek. İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olurken, işten ayrılanlar kıdem tazminatını da alabilecek. 1 Ocak'ta maaşlara yapılacak zamlar da tazminat tutarını artıracak. İşte merak edilen soruların yanıtları şöyle:
EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLAN HERKES KIDEM TAZMİNATI ALABİLECEK Mİ?
Emeklilik nedeniyle işten ayrılan herkesin kıdem tazminatı hakkı bulunuyor. Ancak aynı işyerinde en az 1 yıl çalışma zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca biriken ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler.
KIDEM TAZMİNATI YENİ YILDA NE KADAR ARTACAK, EK ÖDEMELER DâHİL EDİLECEK Mİ?
Tazminat son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Son brüt maaş hesabındaki kazancın yanı sıra yıl içinde yapılan tüm ödemelere de bakılıyor. Ocak, çok sayıda çalışan için zam ayı olacak. Maaşlarda yapılacak artışlar tazminata da yansıyacak. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı asgari ücretteki artışla yükselecek. Örneğin; asgari ücrete yüzde 40-50 zam gelirse, her yıl için yapılacak ödeme de bu tutarda artacak. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısında yaşanacak artışla yükselecek.