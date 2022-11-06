Sosyal konutta kura zamanı! Bakan Kurum tarihi açıkladı | Ekonomi haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını açıkladı. Bakan Kurum, "Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz. Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konutta 5 milyon 100 binin üzerinde geçerli başvuru olduğunu belirterek, "Konut, arsa ve iş yeri başvuruları 1 hafta daha uzatıldı, ayın 7'sinde bitiyordu 14'üne kadar uzatıldı" dedi.
DÜNYANIN GÖZDESİ
Türkiye'nin sayılı turizm bölgelerinden Bozcaada dünyanın birçok yayın kuruluşu tarafından 'mutlaka görülmesi gereken yerler' listesinin başında gösteriliyor. Son olarak Amerikan CNN Online, "Bozcaada'yı mutlaka görmelisiniz" diye yazdı. Bozcaada için, "Bozcaada Ege'de bozulmamış bir ada cenneti" yorumunu yapan CNN'in analizinde övgü yağdı: Ege'nin ışıl ışıl parıldayan uçsuz bucaksız manzarasının sürekli görsel yoldaşı olan Türkiye anakarasındaki Geyikli limanından Bozcaada adasına ulaşmak yaklaşık yarım saat sürüyor. İlk göze çarpan şeylerden biri, adanın klasik antik çağlara uzanan olan Bozcaada Kalesi'dir".
BORSADA YENİ REKOR
Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,71 kazançla 4.216,98 puandan tamamladı. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,33 artışla 4.002,29 puana, Sanayi Endeksi yüzde 9,99 primle 6.943,72 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,67 kazançla 3.660,59 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,10 artışla 4.313,49 puana yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 şirketlerinde bu hafta en çok yükselen yüzde 38,11 ile Sasa Polyester oldu. Sasa Polyester'i yüzde 36,17 ile Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik, yüzde 28,98 ile Global Yatırım Holding izledi.