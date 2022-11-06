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    Sosyal konutta kura zamanı! Bakan Kurum tarihi açıkladı | Ekonomi haberleri

    Bakan Murat Kurum, ilk kuranın Şırnak ve Ardahan’da çekileceğini belirtip tarihi de 7 Kasım olarak açıkladı. Başvuru sayısı ise 5 milyonu geçti. İşte sizler için derlediğimiz 6 Kasım TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Sosyal konutta kura zamanı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını açıkladı. Bakan Kurum, "Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz. Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konutta 5 milyon 100 binin üzerinde geçerli başvuru olduğunu belirterek, "Konut, arsa ve iş yeri başvuruları 1 hafta daha uzatıldı, ayın 7'sinde bitiyordu 14'üne kadar uzatıldı" dedi.



    DÜNYANIN GÖZDESİ
    Türkiye'nin sayılı turizm bölgelerinden Bozcaada dünyanın birçok yayın kuruluşu tarafından 'mutlaka görülmesi gereken yerler' listesinin başında gösteriliyor. Son olarak Amerikan CNN Online, "Bozcaada'yı mutlaka görmelisiniz" diye yazdı. Bozcaada için, "Bozcaada Ege'de bozulmamış bir ada cenneti" yorumunu yapan CNN'in analizinde övgü yağdı: Ege'nin ışıl ışıl parıldayan uçsuz bucaksız manzarasının sürekli görsel yoldaşı olan Türkiye anakarasındaki Geyikli limanından Bozcaada adasına ulaşmak yaklaşık yarım saat sürüyor. İlk göze çarpan şeylerden biri, adanın klasik antik çağlara uzanan olan Bozcaada Kalesi'dir".



    BORSADA YENİ REKOR
    Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,71 kazançla 4.216,98 puandan tamamladı. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,33 artışla 4.002,29 puana, Sanayi Endeksi yüzde 9,99 primle 6.943,72 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,67 kazançla 3.660,59 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,10 artışla 4.313,49 puana yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 şirketlerinde bu hafta en çok yükselen yüzde 38,11 ile Sasa Polyester oldu. Sasa Polyester'i yüzde 36,17 ile Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik, yüzde 28,98 ile Global Yatırım Holding izledi.



        YILBAŞINA GELİYO'RUS'
        Yaz aylarında Türkiye'de tatil yapan Ruslar yılbaşını da ülkemizde geçirmeye hazırlanıyor. Tez Tour verilerine göre, Rusya'da fiyatlarda yüzde 70'e varan artışlara rağmen yıl başı turlarına talep geçtiğimiz yılın üstünde. Öte yandan bu yıl yıl başı tur talebinin yüzde 30 daha yüksek seyrettiğine işaret ediyor. Inturist verilerine göre satışlarda ilk yüzde 27,5'lik payla Rusya içi turlara ait. İkinci sırada yüzde 26'yla Türkiye var. Sektör yetkilileri sadece yılbaşını geçirmek için Türkiye'ye 1 milyon Rus turistin geleceğini belirtiyor. Ruslar en çok Antalya ve İstanbul'a ilgi gösteriyor. Ancak gemi turlarının açılması ile birlikte Karadeniz'e de çok sayıda turistin geleceği belirtiliyor.



        YATIRIM GURUSUNDAN ÜÇ ÖNERİ GÜMÜŞ, BAKIR, TARIM
        Piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, Amerikalı yatırımcı Jim Rogers, 2022'de portföylerde tutulabilecek üç varlık önerdi. Bunların başında gümüş geliyor. Rogers, "Gümüş için tüm zamanların en yüksek seviyesi 50 dolar; şimdilerde ise 23 dolar. Gümüş neden tüm zamanların en yüksek seviyesine geri dönmesin ki?" dedi. Rogers'ın işaret ettiği bir diğer ürün bakır. Rogers bakırı elektrikli araçlardaki kullanımından dolayı tercih ettiğini belirtiyor. Rogers, tarımsal emtia ürünlerine dikkat çekiyor. Şeker veya mısır gibi tarımsal ürünleri seven Rogers tarım arazilerinin de önemli olduğunu vurguluyor. Tarım arazileri önemli bir hedge aracı olarak Jim Rogers gösteriliyor.



        KASIM ŞAHANE İNDİRİM BAHANE
        Kasım ayının gelişi ile birlikte e-ticaret devleri "şahane, efsane, süper, mükemmel" gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vaat ederken, indirimlerin gerçekliğini araştırmak için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçti. Önümüzdeki hafta toplanarak e-ticaretteki indirim reklamlarını masaya yatıracak olan Kurul, "önce bindir, sonra indir" gibi yöntemlerle vatandaşı aldatan firmalara ağır cezalar uygulayacak. Kamu iştirak şirketi olan e-ticaret platformu PttAVM. com da indirimleri denetim altına aldı. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Türkiye'nin ilk Güven Damgası sahibi e-ticaret platformu olarak kamu sorumluluğumuzun bilinciyle sahte indirimlere savaş açıyoruz. Sahte indirimlere göz açtırmayacağız" dedi. Reklam Kurulu "Efsane, şahane indirimler" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik geçtiğimiz yıl 20 dosyaya ilişkin yaklaşık 3,7 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.

        İNDİRİMLER DENETİMDE
        Çevikoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın gerçek ve sahte indirimleri ayrıştırmak için başlattığı çalışmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Sahte indirimlerle mücadelede vatandaştan çok satıcıların sorumluluğu var. Biz de Türkiye'nin ilk Güven Damgası sahibi e-ticaret platformu olarak kamu sorumluluğumuzun bilinciyle sahte indirimlere savaş açıyoruz" dedi. (Barış ŞİMŞEK)



            HİLELİ ÜRÜNE GEÇİT YOK
            Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıksız gıda üreten, taklit ve tağşiş yapan firmalara karşı rutin denetimlerin yanı sıra tüketicilerden gelen ihbar ve şikayetlerle de ocakekim döneminde 1 milyon gıda denetimi yaptı. İhbarlar WhatsApp (0 501 174 0 174) nolu hatta yapılıyor.



            PALAMUT BEREKETİ
            Balık tezgahlarında bolluk devam ediyor. Tezgahlarda palamut ve hamsinin bol olduğu görülürken, balıkçılar havaların soğumasıyla palamudun yerini çinekop ve lüferin alacağını söyledi. İstanbul Karaköy'deki balıkçılar çarşısında hamsinin kilosu 80 liradan satılırken, palamudun tanesi ise 40 liradan satılıyor.

            ENFLASYONU BU AY GIDA BESLEDİ
            Merkez Bankası, ekim enflasyonundaki artışa en belirgin katkının gıda grubundan geldiğini açıkladı. Raporda üretici fiyatlarını yukarı çeken başlıca unsurun enerji olduğu belirtildi. Açıklamada "Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze kaleminin öncülüğünde işlenmemiş gıda alt grubu öne çıksa da fiyat artışlarının grup geneline yayıldığı izlenmiştir" denildi.

            MÜSİAD İLE D-8 MUTABAKATI TAMAM
            Müstakİl Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliklerinin artırılmasına yönelik mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 kapsamında gerçekleştirilen D-8 Zirvesi'nde yapılan MoU anlaşması imza törenine, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı katıldı. Zirvenin açılışında konuşan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, D-8'in, 8 Müslüman ülke olan Bangladeş, Mısır, İran, Endonezya, Nijerya, Malezya, Pakistan ve Türkiye tarafından kurulduğunu hatırlattı.

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            Haberler Ekonomi Sosyal konutta kura zamanı! Bakan Kurum tarihi açıkladı | Ekonomi haberleri
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