Sosyal konutta kura zamanı! Bakan Kurum tarihi açıkladı | Ekonomi haberleri





YATIRIM GURUSUNDAN ÜÇ ÖNERİ GÜMÜŞ, BAKIR, TARIM

Piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, Amerikalı yatırımcı Jim Rogers, 2022'de portföylerde tutulabilecek üç varlık önerdi. Bunların başında gümüş geliyor. Rogers, "Gümüş için tüm zamanların en yüksek seviyesi 50 dolar; şimdilerde ise 23 dolar. Gümüş neden tüm zamanların en yüksek seviyesine geri dönmesin ki?" dedi. Rogers'ın işaret ettiği bir diğer ürün bakır. Rogers bakırı elektrikli araçlardaki kullanımından dolayı tercih ettiğini belirtiyor. Rogers, tarımsal emtia ürünlerine dikkat çekiyor. Şeker veya mısır gibi tarımsal ürünleri seven Rogers tarım arazilerinin de önemli olduğunu vurguluyor. Tarım arazileri önemli bir hedge aracı olarak Jim Rogers gösteriliyor.