Maaşlar artıyor! Ocak ayı ile birlikte enflasyonun üzerinde zam yapılacak! Herkese refah payı...





EMEKLİ MAAŞI YÜKSELECEK

3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi için çalışma başlatıldı. Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın "Ücret dengesizliği olur. Kısa süreler prim yatırıp emekli olan ile uzun yıllar yatıran arasında fark kalmaz. Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi ile 10 bin gün prim yatıran ile aynı parayı olacak. Bu da adil değil" diye karşı çıktığı bildirildi. Asgari ücret düzeyine çıkarmak yerine 3 bin 500 liranın yukarı çekilmesine dönük alternatifli bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.