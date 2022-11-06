Maaşlar artıyor! Ocak ayı ile birlikte enflasyonun üzerinde zam yapılacak! Herkese refah payı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ve çalışanların durumlarının düzeltilmesi, enflasyona ezdirilmemeleri için verdiği talimat doğrultusunda yılbaşına dönük çalışmalar başladı. Emekli ve memura yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi gündeme geldi.
VATANDAŞIN İSTEKLERİ VAR
Başkan Erdoğan'ın geçen hafta milletvekilleri ile yaptığı toplantının en önemli gündem maddesi emekli, memur, asgari ücretli kesimlere yıl başında yapılacak iyileştirmeler oldu. Sahada görüşmeler yapan milletvekilleri vatandaşların ücretlerde enflasyon artı refah payı verilmesi, en düşük emekli maaşı ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi yönünde beklentileri olduğunu Başkan Erdoğan'a ileterek çözüm istediler.
REFAH PAYI İÇİN ÇALIŞMA
Başkan Erdoğan, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini her zaman söylediğini, bu yönde çalışmaların yapıldığını hatırlattı. Toplantıda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve çalışanların ocak ayı maaş artışlarına ilişkin hazırlık ve hesaplamaların başladığını belirterek, "dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapıyoruz. Alternatifli bir çalışma. Önümüzdeki dönemde refah payının kaç puan olacağı netleşmiş olacak" dedi. Kulislerde ise emekli ve memurlara yılbaşında refah payı verileceği ve bunun yüzde 5 ila 10 arasında bir rakam alacağı konuşuluyor.