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    EYT’liye hesaplı emeklilik! Aralık ayına dikkat

    Primi eksik olanlar için borçlanma imkanları bulunuyor. Bu borçlanmayı Aralık ayının sonuna kadar yapan kazançlı çıkacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    EYT’liye hesaplı emeklilik

    Türkiye'de emeklilik için mutlaka istenen prim gün sayısını doldurmak lazım. Bu günlerde milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi çıktığında da yine emeklilik için prim gün sayısı önem kazanacak. 8 Eylül 1999 öncesine dönüldüğünde bile SSK'da en az 5000 gün gerekecek.



    BORÇLANMA İMKANI VAR
    Prim günlerini tamamlamak için yasalarımız değişik kesimlere borçlanma imkanları sunuyor. Bunlardan ön çok bilinenleri ise doğum ve askerlik borçlanmaları... Borçlanma parasını ödeyerek toplu olarak prim satın alma anlamına geliyor. Erkekler askerlikte geçen sürelerin parasını ödeyerek prim gün sayılarına ekleyebiliyor. Kadınlar da sigortadan sonraki 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Her bir çocuk için 720 gün satın alınabiliyor. Böylece üç çocuk için 23160 gün satın almak mümkün.



    Gurbetçiler ise yurtdışındaki günlerini satın alarak Türkiye'den emekli olabiliyor. Prim satın alma işleminde tutarlar yürürlükteki asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük ödeme asgari ücretten hesaplanırken tavandan ödeme ise bunun 7.5 katı kadar oluyor. Ödeme miktarları brüt ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanıyor. Buna göre bu yılki hesaplarda mevcut asgari ücrete göre yapılıyor. Bu gün 6471 lira olan brüt asgari ücrete göre en düşük aylık ödeme 2.070 TL olarak alınıyor. Dolayısıyla askerlik ve doğum borçlanmasında bu rakam kullanılıyor.



        NASIL KAZANILIR?
        EYT düzenlemesi de Aralık'ta açıklanacak bu yönüyle önemli bir ay ancak hesaplı borçlanmak için de son ay olarak düşünülebilir. Borçlanmalar Aralık sonuna kadar bu gün geçerli olan asgari ücret üzerinden aylık 2.070 lira olarak uygulanacak. Ocak ayında 2023 yılı için yeni belirlenecek asgari ücret devreye girecek ve borçlanma rakamları yükselmiş olacak.



        KAÇ LİRA CEPTE KALIR?
        Yeni asgari ücrete enflasyon üzerinde artış yapıldığı düşünülürse asgari ücretteki artış yüzde 40- 70 arasında olacak. Ortalama yüzde 50 bile artış olsa aylık ödeme 3.105 TL'yi bulacak. Bir çocuk borçlanmasında fazla ödenecek para 24 bin 840 lira, 18 aylık askerlik borçlanmasında ise 18 bin 630 lira olacak. Bu durumda Aralık ayında borçlanan birisi kazançlı çıkacak.



        İŞVERENE TAZMİNAT HESABI
        Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenleme için son bir ay kaldı. Aralık ayında kamuoyu ile paylaşılması beklenen düzenleme sonrasında ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emekli olması bekleniyor. İkinci aşamada ise 3-4 milyon EYT'linin şartları tamamladıkça emeklilik hakkı kazanması düşünülüyor. EYT için prim ve yıl şartları ile emeklilik beklenirken, emekli olacakların sonraki dönem için hakları da konuşulmaya başlandı. Özellikle çalışan EYT'lilerin çok olması işverenler açısından da yeni bir durum ortaya çıkartacak. EYT'liler emeklilik için işten ayrılmak zorunda. Bu durumda kıdem tazminatı hakkı doğuyor. Bu yüzden işverenlerin EYT yasasından yararlanacak elemanları için tazminat hesabı yapması gerekecek.



            ERKEN BORÇLAN KAZAN
            Brüt asgari ücret : 6.471 TL
            1 günlük borçlanma: 69 TL
            1 aylık borçlanma : 2.070 TL
            1 aylık tavan borçlanma: 15.525 TL
            Borçlanma hesabı: Asgari ücret X % 32



            ASKERLİK BORÇLANMASI
            Brüt asgari ücret: 6.471 TL
            1 aylık borçlanma: 2.070 TL
            18 aylık borçlanma: 37.260 TL
            18 aylık tavan borçlanma: 279 bin 450 TL



            DOĞUM BORÇLANMASI
            Brüt asgari ücret: 6.471 TL
            1 aylık borçlanma: 2.070 TL
            24 aylık borçlanma: 49.680 TL
            24 aylık tavan borçlanma: 372 bin 600 TL



                ASGARİ ÜCRET YÜZDE 50 ARTARSA
                Brüt asgari ücret: 9.706 TL
                1 aylık borçlanma: 3.105 TL
                18 ay borçlanma farkı: 18.630 TL
                24 ay borçlanma farkı: 24.840 TL

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                Haberler Ekonomi EYT’liye hesaplı emeklilik! Aralık ayına dikkat
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