EYT’liye hesaplı emeklilik! Aralık ayına dikkat





İŞVERENE TAZMİNAT HESABI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenleme için son bir ay kaldı. Aralık ayında kamuoyu ile paylaşılması beklenen düzenleme sonrasında ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emekli olması bekleniyor. İkinci aşamada ise 3-4 milyon EYT'linin şartları tamamladıkça emeklilik hakkı kazanması düşünülüyor. EYT için prim ve yıl şartları ile emeklilik beklenirken, emekli olacakların sonraki dönem için hakları da konuşulmaya başlandı. Özellikle çalışan EYT'lilerin çok olması işverenler açısından da yeni bir durum ortaya çıkartacak. EYT'liler emeklilik için işten ayrılmak zorunda. Bu durumda kıdem tazminatı hakkı doğuyor. Bu yüzden işverenlerin EYT yasasından yararlanacak elemanları için tazminat hesabı yapması gerekecek.