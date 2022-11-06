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    8 adımda hesaplı ve güvenli alışveriş! İşte internetten alışverişte dikkat etmeniz gerekenler...

    İndirim kampanyalarının damgasını vurduğu Kasım ayında internetten hesaplı ve güvenli alışveriş için 8 önemli kurala dikkat etmek gerekiyor... İşte detaylar...

    8 adımda hesaplı ve güvenli alışveriş

    Kasım ayıyla birlikte indirim kampanyaları da hız kazandı. Bu indirim günleri ile e-ticarette büyük hareketlik beklenirken, hesaplı ve güvenli alışveriş için 8 noktaya dikkat etmek önem taşıyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın duyurduğu bu adımlar:



    Gerçekten ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti belirleyerek, bu ihtiyaçları gidermek amacıyla alışveriş yapılmalı.



    Alışveriş öncesinde arama motorlarında satıcı hakkında kısa bir ön incelemede bulunularak, satıcı/sağlayıcının (açık ad ve adres, ticari unvan, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası, MERSİS kaydı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kaydı, güven damgası akreditesi gibi) ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı kontrol edilmeli. Gerekirse satıcı/sağlayıcı hakkındaki şikayetler ve bu şikayetlere ilişkin satıcıların müşteri destek planlarının incelenmesi olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.



        Benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatının araştırılması fiyat konusunda aldatılmayı önleyebilir.



        Ürünlerin önceki satış fiyatlarını araştırılmalı, gerçekçi olmayan veya yüksek görünen indirimlere dikkatli yaklaşılmalı.



        İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adı kontrol edilmeli.



            Sosyal medyada gezinirken karşılaşılan tanıtım ve ilanlara karşı, bu sitelerin taklit olması ihtimali dikkate alınarak satıcı ve sağlayıcının kendi sitesinden ürünü ve fiyatını kontrol etmek gerekiyor.



            İnternetten alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığının kontrolü önem taşıyor.



            Ödeme yapmadan önce, yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken ön bilgiler mutlaka okunmalı ve bilgilerin doğruluğu araştırılmalı. Satıcı bilgileri, ödenecek toplam tutar ve cayma hakkına ilişkin ayrıntılar öğrenilmeli.



                KARTLA 363 MIİYAR HARCADIK
                Banka kartlarıyla Eylül'de yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 128 artarak 363.4 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 288.2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken; 68.8 milyar TL'sinde banka kartları, 6,4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Eylül ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 205 artış ve 33.7 milyar TL'lik ödemeyle akaryakıt istasyonları sektöründe gerçekleşti. Akaryakıt istasyonları sektörünü sırasıyla yüzde 200 artış ve 11 milyar TL'lik ödeme ile konaklama, yüzde 179 artış ve 13.5 milyar TL'lik ödeme ile sigorta, yüzde 167 artış ve 10.2 milyar TL'lik ödeme ile hava yolları, yüzde 146 artış ve 21.4 milyar TL'lik ödeme ile de yemek sektörleri takip etti.

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                Haberler Ekonomi 8 adımda hesaplı ve güvenli alışveriş! İşte internetten alışverişte dikkat etmeniz gerekenler...
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