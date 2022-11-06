8 adımda hesaplı ve güvenli alışveriş! İşte internetten alışverişte dikkat etmeniz gerekenler...

Kasım ayıyla birlikte indirim kampanyaları da hız kazandı. Bu indirim günleri ile e-ticarette büyük hareketlik beklenirken, hesaplı ve güvenli alışveriş için 8 noktaya dikkat etmek önem taşıyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın duyurduğu bu adımlar:
Gerçekten ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti belirleyerek, bu ihtiyaçları gidermek amacıyla alışveriş yapılmalı.
Alışveriş öncesinde arama motorlarında satıcı hakkında kısa bir ön incelemede bulunularak, satıcı/sağlayıcının (açık ad ve adres, ticari unvan, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası, MERSİS kaydı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kaydı, güven damgası akreditesi gibi) ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı kontrol edilmeli. Gerekirse satıcı/sağlayıcı hakkındaki şikayetler ve bu şikayetlere ilişkin satıcıların müşteri destek planlarının incelenmesi olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.