8 adımda hesaplı ve güvenli alışveriş! İşte internetten alışverişte dikkat etmeniz gerekenler...





KARTLA 363 MIİYAR HARCADIK

Banka kartlarıyla Eylül'de yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 128 artarak 363.4 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 288.2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken; 68.8 milyar TL'sinde banka kartları, 6,4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Eylül ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 205 artış ve 33.7 milyar TL'lik ödemeyle akaryakıt istasyonları sektöründe gerçekleşti. Akaryakıt istasyonları sektörünü sırasıyla yüzde 200 artış ve 11 milyar TL'lik ödeme ile konaklama, yüzde 179 artış ve 13.5 milyar TL'lik ödeme ile sigorta, yüzde 167 artış ve 10.2 milyar TL'lik ödeme ile hava yolları, yüzde 146 artış ve 21.4 milyar TL'lik ödeme ile de yemek sektörleri takip etti.

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