Üçüncü çeyrekte yüzde 57 büyüdü! Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan önemli açıklamalar

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Her yıl '1 milyon yeni müşteri' hedefiyle yola çıkmıştık, 2020'den itibaren 6 milyon net müşteri kazanmayı başardık. Konsolide bazda toplam gelirlerimiz, üçüncü çeyrekte geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 57 artışla 14.7 milyar liraya çıktı, ilk 9 ayda 2.2 milyon yeni müşteri kazandık" dedi. Kıbrıs'ta düzenlenen toplantıda Turkcell'in finansal sonuçlarını ve gelecek dönem hedeflerini paylaşan Erkan, "FAVÖK yüzde 49 artışla 6 milyar lira olarak gerçekleşti, üçüncü çeyrek kârımız da yüzde 68 artarak 2.4 milyar liraya ulaştı" diye konuştu.



TOGG'A 5G ALTYAPISI

Erkan, ilk günden beri Turkcell olarak Togg'a destek olmaktan onur duyduklarını kaydederek, "Yerli otomobil projesine sadece yatırımcı olarak destek vermiyor, dijital servislerimiz ile bütünleşik bir değer yaratmak için de çalışıyoruz. Paycell ve fizy entegrasyonlarımız, yapay zeka temelli teknoloji geliştirme faaliyetlerimiz ile Togg'un konsolunda yer almaktan kıvanç duyacağız" dedi. Togg'a destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Erkan, şöyle konuştu: "Togg bir otomobil değil, akıllı cihaz. Togg anadan doğma elektrikli cihaz, biz de doğru öngörülerle e-mobiliteye ciddi yatırım yapıyoruz. Togg bizim ve ülkemizin gururu. Toog'un Gemlik yerleşkesinin 5G altyapısını yapmak istiyoruz, bu konuda gerekli yasal izinleri bekliyoruz."



KUZEY KIBRIS, KKTCELL'LE DİJİTAL DÜNYAYA GİRİYOR

Murat Erkan, Turkcell'in iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell'in gerçekleşen 4G/5G ihale bedeli olarak 19.1 milyon dolar ödeyerek 4G lisansını 18 yıl, 5G lisansını ise 20 yıl süreli olarak almaya hak kazandığını hatırlattı. Turkcell Grubu olarak adada 4G beta testlerini 2014 yılında yaptıklarını dile getiren Erkan, "Sürecin başından beri Kuzey Kıbrıs'ın dijitalleşmesi için ihaleye iştirak ettik. İhale sonuçları çerçevesinde planlamalarımızı ve çalışmaları başlatıyoruz." diye konuştu.

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