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    • Ekonomi
    • 06.11.2022 16:29
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    • 06.11.2022 16:29
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    TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? TOKİ 2+1 ve 3+1 KURA TAKVİMİ 2022! İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Hakkari, Şırnak....

    TOKİ kura çekimi tarihi merak konusu oldu. 81 ilde sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutlar için başvurular geçtiğimiz günlerde sona erdi. Öte yandan ilk işyerim ve ilkevim arsa başvurular 15 Kasım'a kadar uzatıldı. Gözler konut için bir süredir kura çekiminde. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kura çekimi için o tarih işaret edildi. Peki 2022 TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? İşte TOKİ 2+1 ve 3+1 KURA TAKVİMİ! İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Kayseri, Sivas, Hakkari, Şırnak....

    TOKİ 2+1 ve 3+1 KURA TAKVİMİ!

    TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi gündemde yer alıyor. İlk Evim başvuru işlemleri 31 Ekim'de tamamlanırken, İlk Evim Arsa ve İlk İşyerim başvuruları 7 Kasım'dan 15 Kasım'a kadar uzatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut TOKİ kura tarihleri 2022 hakkında kritik açıklama yaptı. Peki TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? İşte TOKİ 2+1 ve 3+1 KURA TAKVİMİ!,

    TOKİ KURA 2+1 3+1 KURA TAKVİMİ 2022

    Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak." dedi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kuraların 2023 Mart ayına kadar tamamlayacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum şu ifadeleri kullandı:

    TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçları ne zaman açıklanacak?

    "Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz."

    250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

    BAŞVURU VE HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU BİLGİLENDİRME

        TOKİ ORTA GELİRLİYE YÖNELİK KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Bakan Kurum, "Alt gelir grubuna yaptık, emekliye, gazilere, şehit ailelerine gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz. İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20'si bu skalaya giriyor.

        İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız, projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bu kapsamda başvuru sürecine ilişkin detaylar ile kimlerin kampanyadan yararlanabileceği ve fiyatlara ilişkin bilgiler için gözler bu ay içerisinde yapılacak açıklamalarda olacak.
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        Haberler Ekonomi TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? TOKİ 2+1 ve 3+1 KURA TAKVİMİ 2022! İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Hakkari, Şırnak....
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