Mart 2023'te piyasaya çıkacak Türkiye'nin otomobili Togg'un fiyatı kadar enerji maliyeti de merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre; 500 kilometre menzile sahip Togg'un 90 kWh bataryasının evden şarj edilmesi halinde maliyet 235 lira olacak. Bu, aracın km başına 47 kuruşluk elektrik yakacağı anlamına geliyor. Benzinli bir araç 500 km'de 920 lira, dizel araç ise 745 lira tüketiyor. Togg'un şarj markası Trugo'nun DC (50 kWh-hızlı şarj) istasyonlarıyla 90 kWh'lık bataryanın yüzde 80'i 25 dakikada dolacak. Togg'un DC istasyonlardaki dolum maliyeti ise kWh başına güncel tarife olan 7.7 lirayla 693 liraya çıkacak. 4 saati bulan AC (22 kWh-normal şarj) dolumun maliyeti ise kilovat başına 6.5 lira. Böylece 90 kWh'lık Togg'un AC şarjla bataryasının tamamı 585 liraya dolacak. Normal şarjda yüzde 36 tasarruf sağlayan Togg, hızlı şarjda yüzde 25 daha az masraf çıkaracak.



10 MİLYONA SİCİL AFFI

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasayı kabul etti:

✔KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNİYOR: Öğrenim kredisi (KYK) borçlarının faizleri silinecek. Silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor.

✔YEMEĞE VERGİ İNDİRİMİ: Çalışanlara verilen günlük 51 liraya kadar nakit yemek ücretine vergi istisnası getirilecek.

✔BORCU OLANA KOLAYLIK: Elektrik, doğalgaz ve telefon borçlarından kaynaklanan icra dosyalarının 2 bin liraya kadar olan kısmı da silinecek. ✔PANDEMİ CEZALARI SİLİNİYOR: Salgın döneminde kesilen maske ve sokak kısıtlaması cezaları affedilecek. ✔10 MİLYON KİŞİYE AF: Kredi, kredi kartı ya da çek-senet borcunu 1 Temmuz 2023'ten önce ödeyenler ya da yapılandıranlar kara listeden çıkarılacak. Bu düzenlemeden 10 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

✔ELEKTRİK VE GAZA VERGİ İNDİRİMİ: Çalışanlara elektrikısınma giderlerine karşılık verilen aylık bin lirayı aşmayan ödemeler vergiden düşülecek. Zübeyde YALÇIN



VAKIF KATILIM'DAN FİNANSMAN DESTEĞİ

Vakıf Katılım, Togg'u satın almak isteyenler için uygun maliyetli finansman desteği için hazırlıklara başladığını açıkladı. Togg'un her Türk gibi kendilerini de çok heyecanlandırdığını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, "Bu akıllı cihazın satış fiyatının ve tarihinin netleşmesiyle birlikte biz de uygun finansal koşullarda taşıt finansmanı paketlerimizi açıklayacağız" diye konuştu.



NEBATİ: ENFLASYON HIZLA DÜŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Döviz kuru oynaklığı minimum seviyede. İnsanların hesaplarını çok rahat bir şekilde yapabildiği bir dönemdeyiz. Enflasyon, Aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak ve hedefimiz olan tek rakamlı enflasyonu yakalayacağız" dedi. Nebati, Togg'un ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden birisi olduğunu söyledi.



YENİ EKONOMİ YATIRIMLARIYLA BÜYÜYOR

Bu yılın ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Sabancı Holding, kombine satışlarını yüzde 175 artışla 275.4 milyar lira seviyesine yükseltti. Sabancı Holding'in 9 aylık konsolide net kârı ise 27.2 milyar lira oldu. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Geçtiğimiz haftalarda üretime başlayan, 65 MW kurulu güce sahip Kayseri Erciyes Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin (RES) yanı sıra gelecek dönemde hayata geçireceğimiz toplam 1.000 MW'lık ilave rüzgâr enerjisi yatırımıyla, yenilenebilir enerjinin portföyümüzdeki payı 2026'da yüzde 57'ye ulaşacak" dedi. Sabancı Topluluğu'nun son yıllardaki dijital dönüşümüne yön veren SabancıDx'in artık dünyanın farklı şirketlerine hizmet veren küresel bir marka olma yolunda ilerlediğini belirten Alper, "Kurumsal girişim sermayesi fonumuz Sabancı Ventures ile de Türkiye'deki erken aşama girişimleri desteklemeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

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