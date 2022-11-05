TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EXPO etkinliği kapsamında MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışı başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Genel İdare Kurulu programında, derneğin 2 yeni projesi tanıtıldı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam çalışmalarına hız vereceklerini belirterek, MÜSİAD Yatırım Destek Ofisi (MÜSİAD Invest) ve MÜSİAD Ticaret Ofisi ile yatırımcı ve girişimci iş insanlarına yol göstereceklerini ifade etti. Asmalı, şunları kaydetti: "MÜSİAD EXPO çerçevesinde uluslararası ticarete dinamizm kazandıracak iki yeniliği hayata geçiriyoruz. MÜSİAD Invest ile yatırımcıya doğru bilgiler ile yol gösterecek, ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak için gayret edeceğiz. MÜSİAD Ticaret Ofisi ise uluslararası pazarlara açılma noktasında iş insanlarımıza rehber olacak. Türkiye Yüzyılı inşa edilirken, Anadolu kazanacak, Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak. İş dünyası olarak ülkemizin yeni yüzyılına hazırız."
KAPSAMLI DANIŞMANLIK
MÜSİAD Invest Başkanı Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD Invest'in yenilikçi vizyonuyla teknolojinin tüm imkanlarından faydalandığını belirterek, "Güçlü bir teknolojik altyapı ile kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunulacak" dedi. MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Abdullah Bozatlı ise uzun soluklu titiz bir çalışma sonunda hayata geçirilen proje ile Anadolu'nun dört bir yanından yeni dünya markaları çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.
- Ekonomi
- 05.11.2022 Gazete
MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan önemli açıklamar: Ticarete dinamizm kazandıracak 2 yenilik
MÜSİAD Başkanı Asmalı, hayata geçirdikleri 2 yeniliği anlattı: MÜSİAD Invest yatırımcıya yol gösterecek, MÜSİAD Ticaret Ofisi iş insanlarımıza rehber olacak...
TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EXPO etkinliği kapsamında MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışı başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Genel İdare Kurulu programında, derneğin 2 yeni projesi tanıtıldı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam çalışmalarına hız vereceklerini belirterek, MÜSİAD Yatırım Destek Ofisi (MÜSİAD Invest) ve MÜSİAD Ticaret Ofisi ile yatırımcı ve girişimci iş insanlarına yol göstereceklerini ifade etti. Asmalı, şunları kaydetti: "MÜSİAD EXPO çerçevesinde uluslararası ticarete dinamizm kazandıracak iki yeniliği hayata geçiriyoruz. MÜSİAD Invest ile yatırımcıya doğru bilgiler ile yol gösterecek, ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak için gayret edeceğiz. MÜSİAD Ticaret Ofisi ise uluslararası pazarlara açılma noktasında iş insanlarımıza rehber olacak. Türkiye Yüzyılı inşa edilirken, Anadolu kazanacak, Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak. İş dünyası olarak ülkemizin yeni yüzyılına hazırız."