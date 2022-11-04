'Uçan banka!' Türk Hava Yolları pandeminin etkisini sıfırladı

Geçenlerde Alman havayolları Lufthansa Grubu'nun bilançosu geldi. Aynı dönemde net kâr 817 milyon dolar. Fransız-Hollandalı havayolu grubu Air France-KLM'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde kârı 470 milyon dolar. Üstelik yılsonu için de umutsuzlar. Çünkü, Hollanda'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda Kovid-19 salgını sonrası yaşanan personel eksikliği krizi nedeniyle en az Mart 2023 sonuna kadar günlük yolcu sayısının beşte bir oranında düşük tutulacağı açıklandı. Gelecek nisan ayına kadar Schiphol Havalimanı'nda günlük en fazla 46 bin yolcu seyahat edebilecek. Bu sayı tatil haftalarında 50 bin ile sınırlı tutulacak.