4 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşlarının ödendiği iller, aylık alan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belirlenen tarihlerde evde bakım maaşlarını hesaplara yatırıyor. Kasım ayının ilk haftasında 4 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte yatırılan iller...