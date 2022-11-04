4 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşlarının ödendiği iller, aylık alan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belirlenen tarihlerde evde bakım maaşlarını hesaplara yatırıyor. Kasım ayının ilk haftasında 4 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte yatırılan iller...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşları her ayın ortalarında itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.
Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi.