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    • Ekonomi
    • 04.11.2022 08:41
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    • 04.11.2022 08:41
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    4 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

    4 Kasım evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok sorgulatılanları arasında bulunuyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Evde bakım aylıklarının ödenip ödenmediğine dair bilgiler ise e-Devlet'te yer alıyor. TC kimlik numaranızla e-Devlet'e giriş yapıp maaşınızın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. İşte evde bakım aylığı yatan iller hakkında detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    4 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022!

    Evde bakım maaşlarının ödendiği iller, aylık alan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belirlenen tarihlerde evde bakım maaşlarını hesaplara yatırıyor. Kasım ayının ilk haftasında 4 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte yatırılan iller...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    Evde bakım maaşları her ayın ortalarında itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.

    Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi 4 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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