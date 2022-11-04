Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi KAÇ TL olacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yapılacak mı, ne zaman? Doktor, hemşire...

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemesi yapılacak mı merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen arasında yapılan Kurum İdari Kurul Toplantısı'nda (KİK), Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanlarının sorunları görüşüldü. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yapılacak mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi KAÇ TL olacak? Doktor, hemşire promosyonu ne kadar olacak? İşte detaylar!
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI YAPILDI MI?
Hastanelerde görev yapan sağlık personelini kapsayan Sağlık Bakanlığı Promosyon ihalesi bugün yapılacak. Ancak promosyon ödemesinin ne zaman yapılacağı henüz duyurulmadı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON GÜNCELLEMESİ
Geçtiğimiz günlerde 85 bin kişiyi istihdam edeceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, farklı sektörlerde gelen promosyon haberlerinin ardından harekete geçti. İhale usulü yapılan promosyon anlaşmalarının askıya alınmasını isteyen Sağlık Bakanlığı, 81 ilin müdürlüklerine gönderilen yazıda merkezi bir promosyon düzenlemesinin yapılacağının işaretini verdi.