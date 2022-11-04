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    • Ekonomi
    • 06.11.2022 08:55
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    • 06.11.2022 08:56
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    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi KAÇ TL olacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yapılacak mı, ne zaman? Doktor, hemşire...

    Sağlık Bakanlığı promosyonları için tarih bilgisi araştırılmaya başlandı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte promosyon ödemeleri merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yapılacak mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi KAÇ TL olacak? Doktor, hemşire...

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yapılacak mı, ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemesi yapılacak mı merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen arasında yapılan Kurum İdari Kurul Toplantısı'nda (KİK), Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanlarının sorunları görüşüldü. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yapılacak mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi KAÇ TL olacak? Doktor, hemşire promosyonu ne kadar olacak? İşte detaylar!

    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI YAPILDI MI?

    Hastanelerde görev yapan sağlık personelini kapsayan Sağlık Bakanlığı Promosyon ihalesi bugün yapılacak. Ancak promosyon ödemesinin ne zaman yapılacağı henüz duyurulmadı.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON GÜNCELLEMESİ

    Geçtiğimiz günlerde 85 bin kişiyi istihdam edeceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, farklı sektörlerde gelen promosyon haberlerinin ardından harekete geçti. İhale usulü yapılan promosyon anlaşmalarının askıya alınmasını isteyen Sağlık Bakanlığı, 81 ilin müdürlüklerine gönderilen yazıda merkezi bir promosyon düzenlemesinin yapılacağının işaretini verdi.

        KAMUDA TÜM SÖZLEŞMELER YENİLENİYOR
        Bugüne kadar birçok kurum yeni sözleşmeler imzaladı. İşte onlardan bazıları şöyle:

        - Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 lira
        - Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 lira
        - Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 lira
        - Bingöl İl Özel İdaresi: 23 bin 805 lira
        - Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25 bin 250 lira
        - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950
        - Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19 bin 50
        - Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin lira


        - Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin lira
        - Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37 bin 250 lira
        - Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19 bin 205 lira
        -Adana Seyhan Belediyesi 28 bin 100 TL
        -Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü 25 bin 250 lira
        -Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 21 bin 950 lira
        -Adalet Bakanlığı 25 bin lira
        -Gaziantep Üniversitesi 35 bin lira
        -Şanlıurfa Harran Üniversitesi 37 bin 250 lira
        -Turizm Bakanlığı 22 bin 400 lira
        -Celal Bayar Üniversitesi 25 bin lira
        Türk Tarih Kurumu 14 bin 500 lira
        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 20 bin lira
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        Maaşlar artıyor
        Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi KAÇ TL olacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yapılacak mı, ne zaman? Doktor, hemşire...
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