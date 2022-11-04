Milli Emlak satıyor 9.000 TL'ye KDV'siz arsa! İster ev dikin ister ticarete dökün! 340,89 - 7 bin 32 metrekare arasında...

** İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olanlar için yukarıda 3.1 ve 3.2 maddelerinde yer verilen şartlar aranmayacak olup; İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olması halinde bu vatandaşlarımız İstanbul'daki herhangi bir arsa tahsis projesine başvuru yapabilirler.

3.3. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesi olmayan il veya o ilin ilçelerinde bulunması halinde:

3.3.1. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde; o İlin merkez Belediye sınırları içerisinde ikamet eden veya İl Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar, o İl Merkezinde yer alan projelere başvuru yapabilir.

(Örneğin; Ardahan il Merkezindeki projeye, Ardahan il merkezinde ikamet eden veya Ardahan il Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar müracaat edebilir.)

3.3.2. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerin ilçelerinde; projenin bulunduğu İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ve ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.

(Örneğin; Göle ilçesindeki projeye; Göle'de ikamet eden veya Göle nüfusuna kayıtlı olan veya Ardahan il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.)

4) Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı)