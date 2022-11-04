Son dakika: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor tazeledi





BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 142,74 puan ve yüzde 3,21 yükselişle 4.584,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.673 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.673 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 980 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5806 lira, satışta 18,6551 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5842 lira, satışta 18,6587 lira olarak belirlemişti.