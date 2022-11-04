Araç sahipleri dikkat! Herkes hız radarı sandı ama gerçek bambaşka çıktı: Yakalanana 2 bin 815 TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen proje sonrasında trafik kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla Tekirdağ'da Egzoz Elektronik Denetleme aracı yollarda göreve başladı. Seyir halindeki bazı sürücüler emisyon radarını hız radarı zannetse de egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlar, seyir halinde emisyon radarına takıldığı anda 2 bin 815 lira ceza ile karşılaşacak.
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlar, artık durdurularak değil seyir halindeyken çevre denetim aracının kamerasına takıldığı anda 2 bin 815 lira ceza ile karşılaşacak. Yolun bir köşesinde görev yapan çevre denetim aracını gören bazı sürücüler, hız radarını zannedip yavaşlasa da egzoz emisyon ölçümünü yaptırmadığı takdirde cezadan kurtulamayacak.