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    • Ekonomi
    • 04.11.2022 12:45
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    • 04.11.2022 12:46
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    TÜİK TÜFE 4 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 Emekli memur en az kaç TL maaş alacak?

    Ocak 2023'te memurlar ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında memur ve emekli maaş zammı araştırılmaya başlandı. Peki, 3 Kasım Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? TÜİK TÜFE 4 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 2023 Emekli memur en az kaç TL maaş alacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    3 Kasım Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

    Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekliler arama motorlarına yöneldi. 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu, maaş zamları belli oldu mu? Soruları merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanacak olmasıyla beraber memurlar ile emekliler, 2022 yılı toplam enflasyonunun ne olduğunu, yılın ilk 4 ayında TÜFE 'nin ne kadar olduğunu ve maaş zamlarının ne durumda olduğunu araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler!

    2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

    TÜİK ekim ayı enflasyon oranlarını da açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada ekim ayı enflasyon oranı yüzde 3,54 olarak hesaplandı.



    4 AYLIK ZAM NETLEŞTİ
    Böylece 4 aylık enflasyon toplamı yüzde 10,36 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 10,36 oranında zam oluştu.



        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
        TÜİK'in açıkladığı 4 aylık enflasyon oranının ardından en düşük emekli maaşı da 4 aylık zam oranı ile 3500 TL'den 3879 TL olacak.


        EK ZAM GELECEK Mİ?
        Başkan Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere hükümet temsilcileri tarafından son dönemde yapılan açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusu yapılırken, enflasyon oranının üzerinde zam sinyali de verildi.
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        Haberler Ekonomi TÜİK TÜFE 4 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 Emekli memur en az kaç TL maaş alacak?
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