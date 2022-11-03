TÜİK TÜFE 4 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 Emekli memur en az kaç TL maaş alacak?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekliler arama motorlarına yöneldi. 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu, maaş zamları belli oldu mu? Soruları merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanacak olmasıyla beraber memurlar ile emekliler, 2022 yılı toplam enflasyonunun ne olduğunu, yılın ilk 4 ayında TÜFE 'nin ne kadar olduğunu ve maaş zamlarının ne durumda olduğunu araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler!
2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
TÜİK ekim ayı enflasyon oranlarını da açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada ekim ayı enflasyon oranı yüzde 3,54 olarak hesaplandı.
4 AYLIK ZAM NETLEŞTİ
Böylece 4 aylık enflasyon toplamı yüzde 10,36 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 10,36 oranında zam oluştu.