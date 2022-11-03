TÜİK TÜFE 4 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 Emekli memur en az kaç TL maaş alacak?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekliler arama motorlarına yöneldi. 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu, maaş zamları belli oldu mu? Soruları merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanacak olmasıyla beraber memurlar ile emekliler, 2022 yılı toplam enflasyonunun ne olduğunu, yılın ilk 4 ayında TÜFE 'nin ne kadar olduğunu ve maaş zamlarının ne durumda olduğunu araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler!