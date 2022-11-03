Kasım ayı kira artış oranı kaç oldu? 2022 İş yeri kirası hesaplama! TEFE TÜFE iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

Kira artış oranı hakkında araştırmalar enflasyon verilerinin gündemde olmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Peki, Kasım ayı kira artış oranı kaç oldu? TEFE TÜFE iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI
Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'ten geçen kira artışlarıyla ilgili düzenlemenin detaylarını açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.