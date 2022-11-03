1 milyon mükellefe "RADAR" takibi! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: 200 bin ev sahibine kira incelemesi

Vergi kayıp ve kaçağını azaltmak amacıyla oluşturulan RADAR sistemine yaklaşık 1 milyon mükellef takıldı. 1 milyon mükellef içinde gıda sektörü 373 bin mükellef ile ağırlıklı bir paya sahip oldu. 200 bin de ev sahibi kira geliri nedeniyle incelendi. Sıfır ve ikinci elde alım satım yapan 122 bin mükellef de analiz edildi. Hazine Ve Maliye Bakanlığı bünyesinde iki yılı aşkın süredir faaliyette olan Risk Analizi Genel Müdürlüğü vergisel yükümlülüklere uyum ve ekonomideki kayıt dışılık odaklı risk analizi ve değerlendirme çalışmalarına devam ediyor. Risk Analizi Genel Müdürlüğü kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye değer katmak için bilgi teknolojilerinden faydalanarak yaptığı çalışmalarla kayıtlı ekonominin teşvik edilmesini ve uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler nezdinde oluşturacağı olumsuz etkinin önlenmesini hedefliyor. Analiz çalışmalarını teknoloji ile desteklemek üzere geliştirilen RADAR Sistemi ile riskli sektör ve mükelleflerin daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde tespit edilmesi ve doğru zamanda doğru önlemlerin alınması amaçlanıyor.
235 BİN RİSK TESPİTİ
Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgiye göre, RADAR Sistemi aracılığıyla başta gayrimenkul, motorlu taşıt, e-ticaret ve akaryakıt sektörü olmak üzere sağlık, turizm, kozmetik ve gıda sektörü ile sahte belge ve riskli iade analizi, finansal analiz, beyanname ve mali tablo analizi ve vergi harcaması analizi konuları üzerinde risk analizi ve değerlendirme çalışmaları yürütüldüğü belirtildi. 1 milyon 84 bin 120 mükellef analize tabi tutuldu. Yaklaşık 235 bin mükellefin riskli bulunduğu ve yaklaşık 137 bin gerçek ve tüzel kişinin gereği için ilgili kurumlarla paylaşıldığı kaydedildi.
VATANDAŞTAN ÖNERİ ALINIYOR
Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı'na (2023-2025) ilişkin vatandaşların eylem önerilerini iletebilecekleri bir platformun oluşturulduğu belirtilirken, kamuoyuna duyurulmasının ardından yoğun ilgi ile karşılandığı dile getirildi. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlarca iletilen tüm önerilerin titizlikle incelenip değerlendirildiği kaydedildi. Kayıt Dışı ile Mücadele Eylem Planı'nın ise yılsonunda uygulamaya konulacağı ifade edildi.