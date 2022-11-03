1 milyon mükellefe "RADAR" takibi! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: 200 bin ev sahibine kira incelemesi

Vergi kayıp ve kaçağını azaltmak amacıyla oluşturulan RADAR sistemine yaklaşık 1 milyon mükellef takıldı. 1 milyon mükellef içinde gıda sektörü 373 bin mükellef ile ağırlıklı bir paya sahip oldu. 200 bin de ev sahibi kira geliri nedeniyle incelendi. Sıfır ve ikinci elde alım satım yapan 122 bin mükellef de analiz edildi. Hazine Ve Maliye Bakanlığı bünyesinde iki yılı aşkın süredir faaliyette olan Risk Analizi Genel Müdürlüğü vergisel yükümlülüklere uyum ve ekonomideki kayıt dışılık odaklı risk analizi ve değerlendirme çalışmalarına devam ediyor. Risk Analizi Genel Müdürlüğü kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye değer katmak için bilgi teknolojilerinden faydalanarak yaptığı çalışmalarla kayıtlı ekonominin teşvik edilmesini ve uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler nezdinde oluşturacağı olumsuz etkinin önlenmesini hedefliyor. Analiz çalışmalarını teknoloji ile desteklemek üzere geliştirilen RADAR Sistemi ile riskli sektör ve mükelleflerin daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde tespit edilmesi ve doğru zamanda doğru önlemlerin alınması amaçlanıyor.