TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Orta gelir grubu sosyal konut kampanyası başvuru şartları nedir, kura ne zaman?

"YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN KREDİ VE FAİZLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

Şu anda vade, peşinat ve indirim konusunda oranların netleşmediğini belirten Bakan Kurum, "Bu konuda çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda işin finansmanı ve kredi faizi üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu.