TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Orta gelir grubu sosyal konut kampanyası başvuru şartları nedir, kura ne zaman?

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi.
SON DAKİKA: ORTA GELİR GRUBU İÇİN TOKİ UCUZ KONUT KAMPANYASI GELİYOR!
Dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni ucuz konut kampanyası geliyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrası A Para'ya özel açıklamalarda bulunarak detayları açıkladı.
TOKİ ORTA GELİR GRUBU KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.