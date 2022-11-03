Bağ-Kur’luya EYT formülü! Hesaplı emeklilik için 2 ay var! Ne kadar ödenecek? Örnek hesaplamalar

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenleme için son 1 aya girildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin Aralık ayı içerisinde Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Detaylar merak edilirken, primi eksik olanlar da bunları tamamlama telaşına düştü. Doğum ve askerlik borçlanması primleri tamamlamak için öne çıkarken, Bağ-Kur'lular için 'ihya' formülü de bulunuyor.
4 AYRI YASAYLA YAPILDI
Aralarında esnafın da olduğu Bağ-Kur'lulardan prim borcu bulunanlara 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında çıkarılan düzenlemelerle önemli bir imkan sağlandı. Bu düzenlemelerle prim borçları silinirken, borçlu döneme ait hizmet süreleri donduruldu. Prime ihtiyacı olanlara, dondurulan bu günleri istedikleri tarihte ihya ile yeniden kazanma yolu da açıldı.
NASIL CANLANDIRILIYOR?
Geçmiş günlerini ihya etmek isteyenler yapacakları ödemeyle günlerinin tamamını alıyor ve primlerine ekletebiliyor. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup hesaplanacak tutarın tamamını 3 ay içinde ödemek gerekiyor. Prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık süreleri, ihya talebinde bulunulan tarihteki asgari ücret üzerinden yapılıyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi gerçekleştiriliyor.