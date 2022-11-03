Bağ-Kur’luya EYT formülü! Hesaplı emeklilik için 2 ay var! Ne kadar ödenecek? Örnek hesaplamalar





GEÇMİŞTE FARKLI KOLAYLIKLAR DA OLDU

Bu arada geçmiş yıllarda çıkarılan yapılandırma yasalarıyla ihya için daha hesaplı formüller de hayata geçirildi. Yasada belirtilen tarihlerde başvuranlar daha az ödemeyle dondurulan günlerini ihya yani canlandırma imkanı elde etti. Örneğin; 1 Ocak 2009-31 Aralık 2010 arasındaki sigortalılık süresi dondurulan Bağ-Kur'lu bir vatandaş, 2021'de mevcut uygulama üzerinden başvursaydı 24 ay için 29 bin 621 lira ödeyecekti. Geçen yıl çıkarılan yapılandırma kanunu kapsamında aynı kişi 24 aylık sürenin ihyası için 8 bin 967 lira ödedi. Yani ödeme tutarı yüzde 70 azaldı.