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    • Ekonomi
    • 30.11.2022 14:03
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    • 30.11.2022 14:03
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    90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? SÖZLEŞMELİYE KADRO çıktı mı? Taşerona kadro şartları neler ve kimleri kapsıyor?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Peki, taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro çıktı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek?

    90 bin taşerona kadro son durum, işçilerin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin işçinin problemlerinin çözüme kavuşturulacağını açıklamıştı.Bakan Bilgin, "Bu kapsamın içerisinde sadece kamuda çalışan 4b'liler var. Kurumlarda özel durumda olan sözleşmeliler de bulunuyor. Onlar kapsamda olmayacak." açıklamasnın ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro çıktı mı? İşte merak edilenler...

    90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak. Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağız." ifadelerini kullandı.Bakan Bilgin, "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak." açıklamasında bulundu.

    "GEÇMEYEN BİR GEÇİCİ İŞÇİLİK SORUNU VAR"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin;

    "Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi… Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var."

    90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. 90 bin taşeron işçi kapsamının önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

        SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI ŞEKİLLENİYOR!

        Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 600 bin personerli kapsayacak düzenlemeyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra hazırlanan iki taslak metinle ilgili karar verilecek. Memur-Sen yönetimi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Sözleşmeliye kadro raporlarının sunulacağı öğrenildi.

        BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"
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        Haberler Ekonomi 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? SÖZLEŞMELİYE KADRO çıktı mı? Taşerona kadro şartları neler ve kimleri kapsıyor?
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