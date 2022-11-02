Resmi Gazete'de yayımlandı! Hububatta 2022 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre destekleri erken ödenecek

Kredinin vadesinden önce kapatılması durumunda kalan vadeye yönelik olarak bankaya ilave herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Gelir kaybı ödemeleri, bankanın, bu karar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade sonuna-erken kapatma tarihine kadar hesaplanan ve ilgili dönem sonunda kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmelerini takiben gerçekleştirilecek. Bu karar kapsamındaki tarımsal destek ödemelerinin tamamlandığı tarihe kadar kullanılmayan krediler için bankaya ödeme yapılmayacak.

Karar, 20 Ekim 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.