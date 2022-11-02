Fed'in faiz kararını açıklıyor! Piyasalar gözünü çevirdi... Beklenti ne yönde?

Avrupa tarafında, dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Fed'in ve yarın da İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararları öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamada, ECB'nin, art arda üçüncü faiz artırımının ardından Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığının yükselmiş olsa bile enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya devam edeceklerini belirtti.

ENFLASYON YÜKSELİYOR

Enflasyon bu kadar yüksek seviyelerde ne kadar uzun süre kalırsa ekonomiye yayılma riskinin de o kadar büyük olacağını belirten Lagarde, "Bizim (ECB) görevimiz, fiyat istikrarıdır ve elimizdeki tüm araçları kullanarak bunu sağlamalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız." ifadesini kullandı

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,29, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya borsalarında, Fed'in faiz kararı öncesi karışık bir seyir izleniyor.

Çin'in Mart 2023'te "sıfır Kovid-19" politikasını kaldırabileceğine yönelik haber akışı ise Çin borsalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 artışla 4.054,67 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırdı.