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    • Ekonomi
    • 02.11.2022 10:40
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    • 02.11.2022 10:51
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    Fed'in faiz kararını açıklıyor! Piyasalar gözünü çevirdi... Beklenti ne yönde?

    Fed faiz kararını bugün açıklıyor! Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken 75 baz puan faiz artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Fed'in faiz artırımı da resesyonu tetkikliyor... İşte Fed'in faiz kararı öncesi beklentiler ve piyasalardaki son durum...

    AJANSLAR
    Gözler Fed’de!

    ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bugün açıklayacak.

    FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
    Fed faiz kararını bugün saat 21:00'de açıklanayacak. Faiz kararı sonrası Jerome Powell'ın açıklamaları da piyasalara yön verecek.

    ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesiyle artan, "Fed'in politikalarında daha geç yumuşamaya gidebileceği olasılığı" fiyatlamaları zorlaştırıyor.

    Geçtiğimz gün ABD'de JOLTS açık iş sayısı, eylülde 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdi.

    BEKLENTİ NE YÖNDE?
    Bankanın bugünkü toplantıda 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri gelecek dönem açısından büyük önem arz ediyor.

    SON 3 TOPLANTIDA FAİZ ARTIRDI
    Fed geçtiğimiz ay 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirirek üst üste üçüncü kez bu denli sert bir adım atmış oldu.

    Fed'in bu adımları 1980'lerin başından bu yana yapılan en sıkı para politikası adımları olarak dikkat çekiyor.

    RESESYON RİSKİ
    ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 20 baz puana kadar inmesinin ardından eksi 6 baz puan seviyesinde dengelendi. Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösterirken, iki varlık arasındaki farkın genişlemesi resesyon riskini güçlendiriyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik sürerken, bankanın yüzde 49 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

        ÇİN'İN HAMLESİ TAKİP EDİLİYOR
        Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasını terk edeceğine yönelik haber akışıyla yüzde 3 yükselen bakırın libresi, yeni günde de yüzde 0,1 artışla 3,5 dolardan işlem görüyor.

        Brent petrolün varil fiyatı Çin'deki haber akışının yanı sıra, ABD'de petrol rezervlerinin düşmesiyle dün yüzde 1 yükselmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 1 artışla 95,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

        Dün bu gelişmelerle New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,89 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

        Avrupa tarafında, dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Fed'in ve yarın da İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararları öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor.

        Öte yandan, Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamada, ECB'nin, art arda üçüncü faiz artırımının ardından Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığının yükselmiş olsa bile enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya devam edeceklerini belirtti.

        ENFLASYON YÜKSELİYOR
        Enflasyon bu kadar yüksek seviyelerde ne kadar uzun süre kalırsa ekonomiye yayılma riskinin de o kadar büyük olacağını belirten Lagarde, "Bizim (ECB) görevimiz, fiyat istikrarıdır ve elimizdeki tüm araçları kullanarak bunu sağlamalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız." ifadesini kullandı

        Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,29, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

        Asya borsalarında, Fed'in faiz kararı öncesi karışık bir seyir izleniyor.

        Çin'in Mart 2023'te "sıfır Kovid-19" politikasını kaldırabileceğine yönelik haber akışı ise Çin borsalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.

        Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

        Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 artışla 4.054,67 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırdı.

        Dolar/TL dün yüzde 0,2 azalışla 18,5843'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,61'den işlem görüyor.

        Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, veri gündeminde ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını kaydetti.

        Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde 3.940 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

        RESESYON MU ENFLASYON MU?
        Öte yandan Fed enflasyonu baskılamak için önce varlık alımlarını sonlandırdı. Ardından 25, 50 ve 3 kez üst üste 75 baz puan olmak üzere kademe kademe sertleşen 5 faiz artırımına gitti. Ancak enflasyondaki yükseliş hız kaybetmedi. Resesyon ve enflasyon arasında sıkışan Fed'in bu dönemde vereceği faiz kararı 2022 yılının en kritik kararı olacak.

        PİYASALARDA DURUM NE?
        Fed'in faiz kararı öncesi dolar altın ve euro'da son durum;
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