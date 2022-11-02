Fed'in faiz kararını açıklıyor! Piyasalar gözünü çevirdi... Beklenti ne yönde?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bugün açıklayacak.
FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Fed faiz kararını bugün saat 21:00'de açıklanayacak. Faiz kararı sonrası Jerome Powell'ın açıklamaları da piyasalara yön verecek.
ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesiyle artan, "Fed'in politikalarında daha geç yumuşamaya gidebileceği olasılığı" fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Geçtiğimz gün ABD'de JOLTS açık iş sayısı, eylülde 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdi.
BEKLENTİ NE YÖNDE?
Bankanın bugünkü toplantıda 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri gelecek dönem açısından büyük önem arz ediyor.
SON 3 TOPLANTIDA FAİZ ARTIRDI
Fed geçtiğimiz ay 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirirek üst üste üçüncü kez bu denli sert bir adım atmış oldu.
Fed'in bu adımları 1980'lerin başından bu yana yapılan en sıkı para politikası adımları olarak dikkat çekiyor.
RESESYON RİSKİ
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 20 baz puana kadar inmesinin ardından eksi 6 baz puan seviyesinde dengelendi. Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösterirken, iki varlık arasındaki farkın genişlemesi resesyon riskini güçlendiriyor.