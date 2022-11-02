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    EYT için ‘hizmet tespit’ formülü! Sigortasız çalışılan süreleri kazanmanın yolları... Hangi belgeler gerekiyor?

    Yaşa takılanlara yönelik düzenleme gün sayarken, 8 Eylül 1999 öncesi sigortasız çalışanlar ‘hizmet tespiti’ formülünü merak ediyor. İşte zaman aşımı olmadan sigortanın yolu açan, primi artıran durumlar...

    Hazal Ateş
    EYT için ‘hizmet tespit’ formülü

    Emeklilikte yaşa takılanlar yasal düzenlemeyi beklerken, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortasız çalıştıkları için kapsama giremeyecek olanlar çözüm arıyor. Hizmet tespit davası için 5 yıllık zaman aşımı süresi bulunmasına karşın SGK kayıtlarında 'bordro, sigortalı hesap fişi, bildirge' gibi belgelerin olması halinde hak düşürücü süre işletilmiyor.



    İşe başlangıç tarihim Ocak 1999 olmasına karşın sigorta girişim aynı yılın Aralık ayında yapıldı. EYT'den yararlanmak için ne yapmalıyım? Bu sürenin sigortaya dahil edilmesi için hizmet tespiti davası açılması gerekiyor. Kanuna göre hizmet tespit davasının işten çıkış yapılan tarihten başlayarak 5 yıl içinde açılması gerekiyor. Bordro, bildirge, sigortalı hesap fişi gibi belgelerden birinin mahkemeye sunulması durumunda hak düşürücü süre işlemiyor.



    Mirasçılar da bu haktan yararlanabilir mi? Sigortalının vefatı durumunda mirasçılar sigortalının ölüm tarihinden itibaren dava açabiliyor.



        Dava kaç ayda sonuçlanır, arabuluculuğa tabi mi? Hizmet tespit davası açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Mahkeme iki ayda sonuçlanıyor.



        Sigorta müfettişlerince hizmet tespiti durumunda hak düşürücü süre işletiliyor mu? 5 yıllık hak düşürücü sürenin ne zaman başlayacağı özel durumlara göre değişiyor. Yönetmelikte yer alan belgelerin verilmesi durumunda olduğu gibi çalışmaların sigorta müfettiş raporuyla saptanması halinde de hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilemez.



        İşyerinde sigortasız çalışılan yıllar için dava açma süreci nasıl işliyor? Örneğin bir işyerinde 2 yıl sigortasız çalıştıktan sonra işten çıkarılan personel için 5 yıllık hak düşürücü süre işten ayrıldığı günden itibaren başlar. Diğer yandan 2 yıl sigortasız çalıştırıldıktan sonra sigortası yapılıp 10 yıl daha çalıştırılan kişi 2021 tarihinde işten çıktıysa, 2026 yılının sonuna kadar dava açabilir.



            Davanın çalışan lehine sonuçlanması durumunda sigorta primini işveren mi SGK mı yatırıyor? Sigorta primleri işveren tarafından ödeniyor. Yasal faiz de işverence karşılanıyor.

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            Haberler Ekonomi EYT için ‘hizmet tespit’ formülü! Sigortasız çalışılan süreleri kazanmanın yolları... Hangi belgeler gerekiyor?
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