EYT için ‘hizmet tespit’ formülü! Sigortasız çalışılan süreleri kazanmanın yolları... Hangi belgeler gerekiyor?





İşe başlangıç tarihim Ocak 1999 olmasına karşın sigorta girişim aynı yılın Aralık ayında yapıldı. EYT'den yararlanmak için ne yapmalıyım? Bu sürenin sigortaya dahil edilmesi için hizmet tespiti davası açılması gerekiyor. Kanuna göre hizmet tespit davasının işten çıkış yapılan tarihten başlayarak 5 yıl içinde açılması gerekiyor. Bordro, bildirge, sigortalı hesap fişi gibi belgelerden birinin mahkemeye sunulması durumunda hak düşürücü süre işlemiyor.