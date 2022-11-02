Emekliye yeni promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Kampanyalarda neler var?

Bankaların emekli promosyonunda yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maaşa göre taban promosyon tutarlarını 1 Kasım itibariyle güncellemesinin ardından, bankalar da harekete geçti. Kampanyalar yenilendi. Emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödemeler ortaya çıktı. Bankaların 3.500 liraya kadar olan maaşlar, 3.500-7.500 lira arası aylıklar, 7.500-10.000 lira arası maaşlar ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlediği 3 yıllık promosyon tutarları ve kampanyalar şöyle:
AKBANK: Maaşa göre 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme gibi avantajlar da var.
FİBABANKA: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.