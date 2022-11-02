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    Emekliye yeni promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Kampanyalarda neler var?

    Milyonlarca emeklinin banka promosyonunda tutarlar güncellendi. Emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon imkanı sunulurken, önümüzdeki dönemde bankaların ödeyeceği rakamın artması bekleniyor...

    Çığıl Ön Yener
    Emekliye yeni promosyon

    Bankaların emekli promosyonunda yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maaşa göre taban promosyon tutarlarını 1 Kasım itibariyle güncellemesinin ardından, bankalar da harekete geçti. Kampanyalar yenilendi. Emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödemeler ortaya çıktı. Bankaların 3.500 liraya kadar olan maaşlar, 3.500-7.500 lira arası aylıklar, 7.500-10.000 lira arası maaşlar ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlediği 3 yıllık promosyon tutarları ve kampanyalar şöyle:



    AKBANK: Maaşa göre 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme gibi avantajlar da var.



    FİBABANKA: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.



        GARANTİ BBVA: Maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira promosyon veriyor. Kredi kartı alıp 500 lira harcama yapan ve 2 otomatik fatura talimatı verene 1.500 lira bonus kazandırıyor.



        HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon veriyor.



        İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira ödeme yapıyor. Maaşını taşıyan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz yapabiliyor.



            KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira veriyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi, dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor.



            QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sunuyor.



            TEB: Maaşa göre 4.200, 4.900, 6.300, 7.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor. Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, emeklilerin öncelikli ulaşabilecekleri çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.



                VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. ATM'lerden günlük 10 bin liraya kadar ücretsiz para çekme, ücretsiz HGS etiketi, aidatsız kredi kartı imkanı sunuyor. Maaş hesaplarından internet ve mobil bankacılık yoluyla havale ve EFT'lerden masraf almıyor.



                ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon veriyor.



                YENİ TUTARLARDAN NASIL YARARLANILACAK?
                Aynı bankada devam edilecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı ödeyecek. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.
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                    Haberler Ekonomi Emekliye yeni promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Kampanyalarda neler var?
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