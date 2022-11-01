Bakan Nebati 2. Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuştu: Ekonomi modelimiz dünyanın gündeminde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilerleyen dönemde de vatandaşların refahı ve Türkiye'nin kalkınması için gereken tüm mücadeleyi tereddütsüz bir şekilde beraberce vermeye devam edeceklerini söyledi. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nin açılışında konuşan Nebati, son 20 yılda finansal sistemin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunda gerçekleştirdikleri devrim niteliğindeki adımların Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen bir finansal sisteme kavuşmasını sağladığını kaydetti.



'GÜÇLÜ GİDİYORUZ'

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamaya girmeden önce döviz kurlarında ortaya çıkan yüksek oynaklığın uygulama sonrası dengelendiğini belirten Nebati, gelecek dönemde Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılmasını teminen yeni finansal iş modelleri geliştireceklerini bildirdi. Bakan Nebati, son 20 yılda her alanda büyük atılımlar gerçekleştirmeyi başardıklarını ve başarmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Zincirin halkaları birbirine eklene eklene yeni Türkiye'yi oluşturuyor. Küresel dünyada dengeleri giderek daha fazla belirleyen bir konuma geldik, bundan emin olun. Güçlü gidiyoruz, iyi gidiyoruz, sağlam gidiyoruz. Yarına yön veren bir Türkiye'yi, yani Türkiye Yüzyılı'nı inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarımızda, yine sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İlerleyen dönemde de vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin kalkınması için gereken tüm mücadeleyi tereddütsüz bir şekilde beraberce vermeye devam edeceğiz." Türkiye Ekonomi Modeli'nin ülke ekonomisine sağladığı katkılara işaret eden Bakan Nebati, "Modelimizi anlatıyoruz. Bizi dinliyorlar, bizi izliyorlar, bizi merak ediyorlar. Sorguluyorlardı, şimdi 'nasıl oldu' diye bakıyorlar. Bundan emin olun. Türkiye Ekonomi Modeli bir model olarak dünyanın gündeminde. Uyguladığımız politikalar neticesinde ekonomimiz son 8 çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürürken, vatandaşlarımıza yeni iş imkânları sunmaya da devam ediyor" diye konuştu.