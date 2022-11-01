Bakan Nebati 2. Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuştu: Ekonomi modelimiz dünyanın gündeminde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilerleyen dönemde de vatandaşların refahı ve Türkiye'nin kalkınması için gereken tüm mücadeleyi tereddütsüz bir şekilde beraberce vermeye devam edeceklerini söyledi. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nin açılışında konuşan Nebati, son 20 yılda finansal sistemin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunda gerçekleştirdikleri devrim niteliğindeki adımların Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen bir finansal sisteme kavuşmasını sağladığını kaydetti.
'GÜÇLÜ GİDİYORUZ'
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamaya girmeden önce döviz kurlarında ortaya çıkan yüksek oynaklığın uygulama sonrası dengelendiğini belirten Nebati, gelecek dönemde Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılmasını teminen yeni finansal iş modelleri geliştireceklerini bildirdi. Bakan Nebati, son 20 yılda her alanda büyük atılımlar gerçekleştirmeyi başardıklarını ve başarmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Zincirin halkaları birbirine eklene eklene yeni Türkiye'yi oluşturuyor. Küresel dünyada dengeleri giderek daha fazla belirleyen bir konuma geldik, bundan emin olun. Güçlü gidiyoruz, iyi gidiyoruz, sağlam gidiyoruz. Yarına yön veren bir Türkiye'yi, yani Türkiye Yüzyılı'nı inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarımızda, yine sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İlerleyen dönemde de vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin kalkınması için gereken tüm mücadeleyi tereddütsüz bir şekilde beraberce vermeye devam edeceğiz." Türkiye Ekonomi Modeli'nin ülke ekonomisine sağladığı katkılara işaret eden Bakan Nebati, "Modelimizi anlatıyoruz. Bizi dinliyorlar, bizi izliyorlar, bizi merak ediyorlar. Sorguluyorlardı, şimdi 'nasıl oldu' diye bakıyorlar. Bundan emin olun. Türkiye Ekonomi Modeli bir model olarak dünyanın gündeminde. Uyguladığımız politikalar neticesinde ekonomimiz son 8 çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürürken, vatandaşlarımıza yeni iş imkânları sunmaya da devam ediyor" diye konuştu.
CİDDİ BİR DEĞİŞİM SÖZ KONUSU
"BU kadar geniş katılımlı bir zirve yaptığımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz" diyen A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, şunları söyledi: "Bir yandan pandemi tahribatı, bir yandan savaşın belirsizliği, bir yandan dünya ekonomisi, enflasyon bir yandan derken içinde bulunduğumuz koşullar reel sektörün daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bir döneme girdik. Ekonomide olduğu gibi finansta da ciddi bir değişim söz konusu. Teknolojinin yapay zekanın hüküm sürdüğü süreçteyiz. Bu da her alanda dönüşüm beklentisini de beraberinde getiriyor. Biz de bu zirvede değişimin izini süreceğiz" dedi.
YATIRIMCI SAYISI ARTTI
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul'da işlem gören payların piyasa değerinin 2021 yılı sonuna göre yüzde 113 artış göstererek 1.9 trilyon liraya ulaştığını söyledi. Gönül, geçen yılın sonuna kıyasla yatırımcı sayısının bugün itibarıyla 430 bin arttığını belirterek, borsada işlem gören payların yüzde 37'den fazlasının yerli gerçek kişi yatırımcıların elinde bulunduğunu ifade etti.