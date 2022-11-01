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    • Ekonomi
    • 01.11.2022 16:24
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    • 01.11.2022 16:24
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    2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman verilecek, anlaşma yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon GÜNCELLEMESİ son dakika!

    Sağlık Bakanlığının yapacağı promosyon ihalesi 27 Ekim 2022 Perşembe günü yapılacak. Peki 2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman verilecek, anlaşma yapıldı mı?

    2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman verilecek, anlaşma yapıldı mı?

    Sağlık Bakanlığı promosyon GÜNCELLEMESİ hakkında araştırmalar hızlandı. 2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman verilecek, anlaşma yapıldı mı merak ediliyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI YAPILDI MI?

    Hastanelerde görev yapan sağlık personelini kapsayan Sağlık Bakanlığı Promosyon ihalesi bugün yapılacak. Ancak promosyon ödemesinin ne zaman yapılacağı henüz duyurulmadı.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON GÜNCELLEMESİ

    Geçtiğimiz günlerde 85 bin kişiyi istihdam edeceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, farklı sektörlerde gelen promosyon haberlerinin ardından harekete geçti. İhale usulü yapılan promosyon anlaşmalarının askıya alınmasını isteyen Sağlık Bakanlığı, 81 ilin müdürlüklerine gönderilen yazıda merkezi bir promosyon düzenlemesinin yapılacağının işaretini verdi.
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    Yürek Çıkmazı
    Haberler Ekonomi 2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman verilecek, anlaşma yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon GÜNCELLEMESİ son dakika!
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