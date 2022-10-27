Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Peki Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, ne çıktı? 2022 Ekim ayı Avrupa Merkez Bankası ECB faiz kararı SONUÇLARI haberimizde...
AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekim ayı faiz kararını paylaştı. Eylül ayında tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına giden ECB, Ekim ayı politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2'ye yükseltti.
Böylece faiz oranı 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bankanın politika faizlerini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Son iki toplantıdaki faiz artışı 1,5 puan oldu.
Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de kritik önem taşıyor.