Kasım ayı Ziraat Bankası EMEKLİ PROMOSYONU ne kadar, kaç TL oldu 2022? Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?

Emekli promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Ziraat Bankası emekli promosyon tutarlarında artış sağlandı. Promosyon taban tutarlarının değişmesiyle Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri hakkında bazı detaylar merak edildi. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? Kasım ayı Ziraat Bankası EMEKLİ PROMOSYONU ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte detaylar!