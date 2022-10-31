AB ülkelerinde elektrik ve gaz fiyatları açıklandı! En ucuz gaz Türkiye’de

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke Danimarka oldu. Danimarka'da hane halkı 100 kilovatsaat elektriğe 45,59 avro ödedi. Bu ülkeyi 33,77 avroyla Belçika, 32,79 avroyla Almanya, 31,15 avroyla İtalya, 30,71 avroyla İspanya, 30,59 avroyla Çekya, 27,41 avroyla İrlanda, 26,07 avroyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 25,25 avroyla İsveç, 23,62 avroyla Romanya ve 23,05 avroyla Yunanistan takip etti.

AB üyesi 22 ülkede elektrik fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Elektrik fiyatlarında en fazla artış yüzde 62 ile Çekya'da, yüzde 59 ile Letonya'da ve yüzde 57 ile Danimarka'da belirlendi.

Bu dönemde 5 AB ülkesinde ise elektrik fiyatları sübvansiyonlar ve fiyatların sınırlandırılması gibi uygulamalar nedeniyle geriledi. Elektrik fiyatları Hollanda'da yüzde 54, Slovenya'da yüzde 16, Polonya'da yüzde 3, Portekiz ve Macaristan'da yüzde 1 oranında azaldı.