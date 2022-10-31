AB ülkelerinde elektrik ve gaz fiyatları açıklandı! En ucuz gaz Türkiye’de

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YILIN İLK YARISININ GAZ FİYATI AÇIKLANDI
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2022'nin ilk yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.
22'DEN 25,3'E ÇIKTI
Buna göre, AB ülkelerinde 2021 yılının ilk yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 22 avro ödenirken, bu rakam 2022'in ilk yarısında 25,3 avroya ulaştı.
EN UCUZ ELEKTİK HOLLANDA'DA
AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Hollanda'da satıldı. Hollanda'da 100 kilovatsaat elektriğe 5,95 avro ödenirken, bu ülkeyi 9,48 avroyla Macaristan, 10,93 avroyla Bulgaristan, 12,93 avroyla Malta, 13,12 avroyla Letonya, 13,54 avroyla Hırvatistan, 13,90 avroyla Slovenya, 14,64 avroyla Polonya, 14,97 avroyla Litvanya, 17,96 avroyla Slovakya, 19,45 avroyla Finlandiya, 20,17 avroyla Lüksemburg, 20, 56 avroyla Estonya, 20,86 avroyla Fransa, 21,99 avroyla Portekiz ve 22,49 avroyla Avusturya izledi.
AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke Danimarka oldu. Danimarka'da hane halkı 100 kilovatsaat elektriğe 45,59 avro ödedi. Bu ülkeyi 33,77 avroyla Belçika, 32,79 avroyla Almanya, 31,15 avroyla İtalya, 30,71 avroyla İspanya, 30,59 avroyla Çekya, 27,41 avroyla İrlanda, 26,07 avroyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 25,25 avroyla İsveç, 23,62 avroyla Romanya ve 23,05 avroyla Yunanistan takip etti.
AB üyesi 22 ülkede elektrik fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Elektrik fiyatlarında en fazla artış yüzde 62 ile Çekya'da, yüzde 59 ile Letonya'da ve yüzde 57 ile Danimarka'da belirlendi.
Bu dönemde 5 AB ülkesinde ise elektrik fiyatları sübvansiyonlar ve fiyatların sınırlandırılması gibi uygulamalar nedeniyle geriledi. Elektrik fiyatları Hollanda'da yüzde 54, Slovenya'da yüzde 16, Polonya'da yüzde 3, Portekiz ve Macaristan'da yüzde 1 oranında azaldı.