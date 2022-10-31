Promosyonda yeni dönem! Emekliye ödenen paralar yarın artıyor





PROMOSYONDA NE DEĞİŞECEK?

SGK emeklilere ve hak sahiplerine ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. SGK ile protokol imzalayan bankalar 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.