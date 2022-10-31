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    Promosyonda yeni dönem! Emekliye ödenen paralar yarın artıyor

    Banka promosyonunda emekliler için taban tutarlar yarından itibaren yükseltilirken, kampanyalar da güncellenecek. Emeklilerin alacağı paralar artacak. İşte tüm detaylar...

    Çığıl Ön Yener
    Promosyonda yeni dönem

    14 milyona yakın emeklinin banka promosyonunda yeni viraja girildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 bankayla protokolleri yarından itibaren güncelleyecek. Peki emeklileri neler bekliyor? Kimler, nasıl yeni tutarlardan yararlanacak? İşte bu soruların yanıtları:



    PROMOSYONDA NE DEĞİŞECEK?
    SGK emeklilere ve hak sahiplerine ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. SGK ile protokol imzalayan bankalar 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.



    HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANACAK?
    Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.



        YÜKSEK TUTARLI KAMPANYALAR SÜRECEK Mİ?
        Halen kimi bankalar emeklilere 8 bin liraya varan promosyonlar ödüyor. Kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriyor. Bu kampanyalar yeni maaş aralıklarına göre güncellenecek. 1 Kasım'dan itibaren yeni kampanyalar duyurulacak. Yüksek tutarlı kampanyaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.



        PROMOSYONU YÜKSELTMEK İÇİN NE YAPILMALI?
        Aynı bankada devam edilecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.



        ZİRAAT BAŞVURULARI ALIYOR
        Ziraat Bankası, promosyon tutarlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'nun duyurduğu yeni rakamlara göre güncelledi. Başvuruların alınmaya başladığını belirten Banka, ödemelerin ise 1 Kasım itibariyle gerçekleştirileceğini açıkladı. Banka müşterilerinin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınacağı, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarının sistemsel olarak mahsup edileceği kaydedildi.

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        Haberler Ekonomi Promosyonda yeni dönem! Emekliye ödenen paralar yarın artıyor
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