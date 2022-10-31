Promosyonda yeni dönem! Emekliye ödenen paralar yarın artıyor

14 milyona yakın emeklinin banka promosyonunda yeni viraja girildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 bankayla protokolleri yarından itibaren güncelleyecek. Peki emeklileri neler bekliyor? Kimler, nasıl yeni tutarlardan yararlanacak? İşte bu soruların yanıtları:
PROMOSYONDA NE DEĞİŞECEK?
SGK emeklilere ve hak sahiplerine ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. SGK ile protokol imzalayan bankalar 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.
HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANACAK?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.