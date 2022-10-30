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    • Ekonomi
    • 30.10.2022 16:19
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    • 30.10.2022 16:19
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    MEB BANKA PROMOSYON GÜNCELLEMESİ 2022 SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı banka promosyonu ne kadar oldu, ne zaman verilecek?

    Son dakika haberi... Millî Eğitim Bakanlığı personelinin 3 bin lira olan promosyon ücreti 25 bin 500 liraya yükseltildi. 30 Ekim 2022 itibariyle yapılan duyuruyla birlikte internet arama motorlarında sıkça Milli Eğitim Bakanlığı banka promosyonu ne kadar oldu, ne zaman verilecek? soruları araştırılmaya başlandı. İşte MEB BANKA PROMOSYON GÜNCELLEMESİ 2022

    MEB BANKA PROMOSYON GÜNCELLEMESİ 2022 SON DAKİKA!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) banka promosyonu hakkında flaş gelişme yaşandı. Peki Milli Eğitim Bakanlığı banka promosyonu ne kadar oldu, ne zaman verilecek?

    2022 MEB BANKA PROMOSYON GÜNCELLEMESİ!

    Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin TL ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla yeniden güncellendi.

    MEB BANKA PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

    Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023 tarihinde süresi dolacak olan maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilave edilerek revize edildi. Buna göre daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

        MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

        Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

        Millî Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personeller ise bağlı bulundukları il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor.
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        Haberler Ekonomi MEB BANKA PROMOSYON GÜNCELLEMESİ 2022 SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı banka promosyonu ne kadar oldu, ne zaman verilecek?
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