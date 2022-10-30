MEB BANKA PROMOSYON GÜNCELLEMESİ 2022 SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı banka promosyonu ne kadar oldu, ne zaman verilecek?

MEB BANKA PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023 tarihinde süresi dolacak olan maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilave edilerek revize edildi. Buna göre daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.