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    • Ekonomi
    • 30.10.2022 15:50
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    • 30.10.2022 15:58
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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeline rekor promosyon artışı: 25 bin 500 lira

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) merkez teşkilatı personelinin 3 bin lira olan promosyon ücreti 25 bin 500 liraya yükseltildi. Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre; banka promosyon ücretleri 16 Kasım’da personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

    MEB personelinde rekor promosyon artışı

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Vakıflar Bankası ile revize edilen banka promosyon sözleşmesine göre daha önce 3 bin lira alan Bakanlık merkez teşkilatı personeline 22 bin 500 lira daha ödenerek promosyon ücreti 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

    Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin TL ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla yeniden güncellendi.

    MAAŞ PROMOSYONU 25 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
    Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023 tarihinde süresi dolacak olan maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilave edilerek revize edildi. Buna göre daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

        Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

        Millî Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personeller ise bağlı bulundukları il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor.

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        Haberler Ekonomi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeline rekor promosyon artışı: 25 bin 500 lira
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