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    • Ekonomi
    • 30.10.2022 09:08
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    • 30.10.2022 09:08
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    2022 Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi? Kasım ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak?

    Kasım ayı Aile Destek ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Devlet tarafından maddi durumu olmayan ailelere ödemeler yapılıyor. Başvuruları e-Devlet'ten alınan Aile Destek programının Ekim ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde yatmaya başladı. Gözler bu kez Kasım ayına çevrildi. Peki Kasım ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi? Aile Destek Paketi başvuru şartları neler?

    Kasım ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak?

    Aile Destek Paketi ödemelerinin miktarı yapılan açıklama ile birlikte arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili, '' 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz.'' dedi. Hali hazırda ödemelerden faydalanan vatandaşlar ile başvuru yapmak isteyenler 'Kasım ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi?' sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika gelişmeler...

    KASIM AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Aile Destek Paketi Ekim ayı ödemeleriyle ilgili "Bir problem çıkmazsa Aile Destek Programı ödemelerini Ekim ayının ilk haftasında yapmayı planlıyoruz." demişti. Kasım ayı ödemeleri hakkında ise henüznet bir tarih bulunmuyor. Aşağıdaki linkten sık sık ödeme sorgulama yapabilirsiniz.

    E-DEVLET ÖDEME SORGULAMA EKRANI

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

    Bakan Yanık; "Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Öncelikle Aile Destek programına başvuruların devam ettiğini belirtelim.

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi 2022 Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi? Kasım ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak?
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