Şirketlere vergi avantajı kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kritik tarih 30 Eylül





✔ Müşterek hesap açılıp/açılmaması durumu ve açılması durumunda uygulanacak kriterler nelerdir?

Müşterek hesap açmak isteyen paydaşların; Kur Korumalı Hesap açmak için gerekli kriterleri sağlaması durumunda müşterek olarak da hesap açabilmesi öngörülüyor..



✔ 3, 6, 9 ay ve 1 yıl olarak belirlenen vadelerinin bu vadeye tekabül edecek şekilde kırık vade olarak belirlenmesi mümkün mü?

Bu hesaplar 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabiliyor. Vade sonunun iş günü dışında bir güne denk gelmesi durumunda; takip eden ilk iş gününün vade sonu tarihi olarak kabul edilmesi öngörülüyor. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülmüyor.