Şirketlere vergi avantajı kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kritik tarih 30 Eylül

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Kurumların yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı 9 aylık bilançoları için de geçerli olacak. Şirketler 30 Eylül tarihleri bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajından faydalanacak.
VERGİ ÖDEMEYECEKLER
Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.
VERGİ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.